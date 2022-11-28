برگزاری آزمون مجدد جامع دکتری در دانشگاه معارف اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه معارف اسلامی در اطلاعیه‌ای ویژه دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه اعلام کرد؛ آزمون مجدد جامع دکتری مختص دانشجویان دوره دوازدهم (ورودی بهمن ۹۸) و ما قبل آن، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ طبق مواد و منابع امتحانی و جدول زمانبندی قبلی، در دانشگاه معارف اسلامی برگزار خواهد شد.

این دانشگاه همچنین در اطلاعیه دیگری تاریخ و زمانبندی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال ۱۴۰۱ دانشگاه معارف اسلامی را اعلام کرد.

براساس اعلام دانشگاه، مصاحبه علمی کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی اختصاصی دکتری سال ۱۴۰۱ (دوره روزانه) دانشگاه معارف اسلامی که مدارک مصاحبه را در وقت مقرر تحویل داده و ثبت‌نام نموده‌اند، طبق جداول زمانبندی برگزار خواهد شد. داوطلبان می‌بایست طبق برنامه زمانبندی شده در محل دانشگاه برای انجام مصاحبه حاضر شوند. بدیهی است عدم حضور در زمان اعلام شده به منزله انصراف از آزمون تلقی خواهد شد و نام داوطلب حذف می‌گردد و هیچ‌گونه اعتراضی نیز وارد نخواهد بود.

مصاحبه علمی برای پذیرفته‌شدگان مرحله اول کلیه رشته‌ها طبق جداول زمانبندی ذیل در تاریخ‌های زیر صورت می‌گیرد:

رشته «مدرسی مبانی نظری اسلام» جمعه و شنبه ۴ و ۵ آذر ۱۴۰۱.

رشته «مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی» چهارشنبه و پنج‌شنبه ۹ و ۱۰ آذر ۱۴۰۱.

رشته «مدرسی اخلاق اسلامی» پنج‌شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱.

رشته «مدرسی معارف قرآن و حدیث» پنج‌شنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۱.

رشته «مدرسی انقلاب اسلامی» پنج‌شنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۱.

تذکرات مهم

۱. داوطلبانی که مدارک اعلام شده جهت ثبت‌نام در مصاحبه را در تاریخ مقرر تحویل نداده‌اند، حق شرکت در مصاحبه را نخواهند داشت؛ لازم به ذکر است افرادی که مدارک را به طور ناقص ارائه کرده‌اند، انجام مصاحبه‌شان منوط به کامل کردن مدارک در روز مصاحبه خواهد بود.

۲. زمان‌های اعلام شده برای مصاحبه، قطعی بوده و عدم حضور در زمان اعلام شده، به منزله انصراف از آزمون تلقی خواهد شد.

۳. کلیه پذیرفته‌شدگان مرحله اول رشته مدرسی مبانی نظری اسلام، ملزم به شرکت در هر دو مصاحبه (مصاحبه اصلی و مصاحبه مدیرگروه) می‌باشند؛ عدم حضور در تاریخ و ساعات ذکر شده برای هر مصاحبه، به منزله کسب نمره صفر در آن مصاحبه می‌باشد و هیچ‌گونه اعتراضی نیز وارد نخواهد بود.

۴. با توجه به اینکه زمانبندی اعلام شده تقریبی است، لطفاً یک ساعت قبل و بعد از زمان اعلام شده را برای مصاحبه خود، برنامه‌ریزی کنید.

۵. داوطلب می‌بایست پانزده دقیقه قبل از زمان مصاحبه علمی خود، برای انجام امور مقدماتی مصاحبه، در محل مصاحبه حضور داشته باشد.

۶. امتیاز آزمون کتبی ۵۰ درصد، امتیاز سوابق آموزشی و پژوهشی ۲۰ درصد و امتیاز مصاحبه تخصصی ۳۰ درصد است لازم به ذکر است مصاحبه تخصصی در حیطه رشته مربوطه و در حد کلیه کتب مرجع و اصلی است و محدود به منبع خاصی نیست.

۷. هر کدام از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی (کتاب، مقاله، تدریس، مدرک زبان، شرکت در کنفرانس‌های علمی، گواهینامه‌های علمی و…)، اجرایی، تبلیغی و فرهنگی داوطلبان و همچنین نمره پایان‌نامه و معدل دوره کارشناسی‌ارشد، دارای امتیاز مربوط به خود در مصاحبه است و تنها در صورتی این امتیازات محاسبه می‌شود که فرد، در روز مصاحبه، مدارک مورد نظر را به صورت کاملاً مستند ارائه کند؛ صرف نوشتن در فرم سوابق و رزومه و یا اعلام شفاهی و موکول کردن ارائه مدارک به روزهای بعد از مصاحبه، امتیازی را برای داوطلب به همراه نخواهد داشت و هیچ اعتراضی در این موضوع وارد نخواهد بود.

۸. کلیه داوطلبان می‌بایست یک نسخه از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا سطح ۳ را برای روز مصاحبه همراه خود بیاورند.

۹. افرادی که قصد استفاده از سهمیه (رزمندگان و هیئت علمی) را دارند، ملزم به ارائه اصل مدارک مربوطه در روز مصاحبه هستند؛ در صورت عدم ارائه مدرک، سهمیه آنها لحاظ نخواهد شد.

۱۰. محل برگزاری مصاحبه کلیه رشته‌ها، دانشگاه معارف اسلامی به آدرس: قم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه ۴ و ۶، پلاک ۷۲ است. (تلفن دانشگاه : ۳۲۱۱۰۱ ـ ۰۲۵ و ۳۲۱۱۰۲۰۰ ـ ۰۲۵)

۱۱. نتایج نهایی آزمون ورودی اختصاصی دکتری ۱۴۰۱، از طریق سایت دانشگاه اعلام و از طریق پیامک به داوطلبان اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ لطفاً از تماس با دانشگاه برای مطلع شدن از نتایج نهایی خودداری نمایید.

۱۲. کلیه داوطلبانی که مرحله آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی را با موفقیت و کسب حدنصاب لازم به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دانشگاه معارف اسلامی قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط و منوط به تأیید صلاحیت آنها توسط گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، خواهد بود.

پذیرفته شدگان برای اطلاع بیشتر می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.