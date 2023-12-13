به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «سه. یک» با آثاری از احسان ارجمند، مهدی راحمی و دنیا رستمی جمعه ۲۶ آذر در گالری «استخر» از زیرمجموعه پروژه‌های آرتیبیشن به نمایش درمی‌آید.

این مجموعه آثار به کیوریتوری غزاله نقیبی و با هدف مروری بر آنچه از هنرمندان معاصر و نوگرا در چند سال اخیر رخ داده، شکل گرفته است.

«سه. یک» نخستین دوره از مجموعه نمایشگاه‌هایی است که با آثاری از سه هنرمند در هر فصل برگزار می‌شود.

در بخشی از توضیح این نمایشگاه آمده است: «در گروه اول احسان ارجمند، مهدی راحمی و دنیا رستمی با آثاری فیگوراتیو، مفهوم محوری رنج و هستی انسان را به نمایش می‌گذارند. آنچه در آثار مهدی راحمی با تمرکز بر طراحی رخ داده در آثار احسان ارجمند نیز با مفهومی نزدیک به همان شرایط انسانی و رهایی رنگ‌ها بر بوم توام شده است. رستمی نیز ترس، رویا و نمادها را در آثارش و از میان آبی‌ها گذر می‌دهد و از این روست که هر سه هنرمند را در مسیری از دردهای انسان می‌بینیم. این درد هر بار به رنگی و در بدنی بزرگ یا کوچک و با انسان‌هایی در موقعیتی خاص به نحوی معنادار شکل گرفته است.»

علاقمندان به بازدید از این نمایش گروهی می‌توانند از روز جمعه ۲۶ آذر تا یکشنبه ۳ دی ماه به گالری استخر به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، کوچه رضایی، ایوان ربط، پلاک ۶ مراجعه کنند.