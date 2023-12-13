به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با همکاری سفارت جمهوری خلق چین و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

پس از تجربه موفق برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی در سال ۱۴۰۰ با موضوع «پرواز رویاها» و جشنواره ملی نقاشی «سرزمین افسانه‌ها» در سال ۱۴۰۱، امسال با هدف گسترش روابط فرهنگی و هنری میان کودکان آسیایی و ایجاد بستری مناسب برای ترویج دوستی و همدلی، دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان با موضوع «آداب و رسوم در خانواده‌های کشور چین و ایران» برگزار می‌شود تا کودکان و نوجوانان ایرانی با زبان مشترک نقاشی، به بررسی آداب و رسوم کشور چین بپردازند و زیبایی‌های آن را به تصویر بکشند.

بر همین اساس، کودکان و نوجوانان کشور چین نیز، برای آشنایی با فرهنگ کشورمان، آداب و رسوم کشور ایران را به تصویر خواهند کشید.

تلفیق آداب و رسوم ایران و چین، خانواده، شام سال نو و عید نوروز، عید بهار چین و عید نوروز، عیدی گرفتن، خانه تکانی، غذاهای سال نو و… محورهای موضوعی دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان هستند.

فراهم آوردن زمینه‌ای برای شناسایی و شکوفایی خلاقیت هنری کودکان و نوجوانان و تحکیم روابط، ارتقای دوستی و همدلی بین ایران و چین از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است و ایجاد فضای رقابت سالم بین مخاطبان، آشنایی کودکان و نوجوانان با مشترکات فرهنگ دو کشور، کمک به ایجاد صلح، دوستی و همدلی میان کودکان و نوجوانان دو کشور، بازتاب توانمندی و استعداد هنری کودکان و نوجوانان ایرانی از طریق برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی و برندسازی فراخوان بین‌المللی نقاشی چین به عنوان یک رویداد هنری ارزشمند و مهم از اهداف فرعی این جشنواره به‌شمار می‌رود.

گروه‌های سنی ۷ تا ۱۷ سال امکان شرکت در دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان را دارند.

علاقه‌مندان تا ۱۵ دی (۵ ژانویه ۲۰۲۴) مهلت دارند آثار خود را ارسال کنند. داوری آثار ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) و نتیجه و اسامی برگزیدگان ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) اعلام خواهد شد.

همچنین ۹ تا ۳۰ بهمن (۲۹ ژانویه تا ۱۹ فوریه) نمایشگاهی از آثار برگزیده برپا می‌شود و در پایان کتابی از آثار برگزیدگان منتشر خواهد شد.

شرکت‌کنندگان می‌توانند پس از مطالعه دقیق شیوه‌نامه، در صورت داشتن هرگونه ابهام با شماره‌های ۸۸۹۷۱۲۸۹ و ۸۸۹۷۱۲۸۸ داخلی ۱۱۹ تماس بگیرند.

دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان، با موضوع آداب و رسوم در خانواده‌های کشور چین و ایران با همکاری سفارت جمهوری خلق چین و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.