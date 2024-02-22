برگزیدگان جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این جشنواره با همکاری سفارت جمهوری خلق چین و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

بر این اساس، تعداد ۶۹۳ اثر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون و شرکت‌کنندگان آزاد در ۴ گروه سنی ارسال شد.

در گروه سنی نوخوان (۷ و ۸ سال) ۱۶۱ اثر، نونهال (۹ تا ۱۱ سال) ۲۷۲ اثر، نونگاه (۱۲ تا ۱۴ سال) ۱۷۷ اثر و نوجوان (۱۵ تا ۱۷ سال) ۸۰ اثر و شرکت‌کنندگان فراگیر ۳ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید.

داوری آثار جشنواره ۱۷ بهمن از سوی مسعود مجاوری‌آگاه، جمال‌الدین اکرمی و معصومه فاضلی‌مقدس انجام شد و در پایان در هر گروه سنی سه اثر برگزیده و سه اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

پس از برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی در سال ۱۴۰۰ با موضوع «پرواز رویاها» و اولین جشنواره ملی نقاشی «سرزمین افسانه‌ها» در سال ۱۴۰۱، امسال نیز با هدف گسترش روابط فرهنگی و هنری میان کودکان آسیایی و ایجاد بستری مناسب برای ترویج دوستی و همدلی، پیشنهاد برگزاری دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان با عنوان «آداب و رسوم در خانواده‌های کشور چین و ایران» مطرح شد تا کودکان و نوجوانان ایرانی با زبان مشترک نقاشی، به بررسی آداب و رسوم کشور چین و ایران بپردازند و زیبایی‌های آن را به تصویر بکشند.

فراهم آوردن زمینه‌ای برای شناسایی و شکوفایی خلاقیت هنری کودکان و نوجوانان، تحکیم روابط، ارتقای دوستی و همدلی بین ایران و چین، ایجاد فضای رقابت سالم بین مخاطبان، آشنایی کودکان و نوجوانان با مشترکات فرهنگ دو کشور به عنوان دو قطب تمدنی، کمک به ایجاد صلح، دوستی و همدلی میان کودکان و نوجوانان ۲ کشور از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است.

تلفیق آداب و رسوم ایران و چین، خانواده، شام سال نو و عید نوروز، عید بهار چین و عید نوروز، عیدی گرفتن، خانه تکانی، غذاهای سال نو و… محورهای موضوعی دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان بود و گروه‌های سنی نوخوان (۷ و ۸ سال)، نونهال (۹ تا ۱۱ سال)، نونگاه (۱۲ تا ۱۴ سال) و نوجوان (۱۵ تا ۱۷ سال) امکان شرکت در این جشنواره را داشتند.

مراسم قدردانی از برگزیدگان و گشایش نمایشگاه دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان، در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

اسامی برگزیدگان دومین جشنواره ملی نقاشی کودکان و نوجوانان را این‌جا ببینید.