شمار شهدای غزه به ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر به ۱۸۸۰۰ نفر رسیده است.

تاکنون ۵۱۰۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

شدت حملات و بمباران‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه تا بدان جاست که دفن اجساد شهدا در کوچه و خیابان‌های اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، دکتر «محمد الهندی»، معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی می‌داند که از هر بازخواست و مجازاتی مصون است و آمریکا و جهانیان اجازه می‌دهند دست به جنایت بزند.

الهندی اظهار داشت که رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌خواهند واقعیت آنچه در غزه در جریان است، برای دنیا آشکار شود.

همچنین جنایات رژیم صهیونیستی در بمباران غزه همچنان ادامه دارد و روز گذشته نظامیان اشغالگر اسراییلی برای چندمین بار متوالی اقدام به اسارت و برهنه کردن غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه کردند

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به مدرسه یرموک در شهر غزه یورش برده و تعداد زیادی جوان را به اسارت گرفته و آن‌ها را برهنه کردند و از زنان نیز خواستند فوراً از این مدرسه خارج شوند.

گفتنی است ارتش رژیم صهیونیستی در پی پایان مهلت آتش بس موقت، تلاش کرده است که در عملیات‌های نظامی خود علیه غزه به دستاوردی حداقلی دست یابد تا در مذاکرات آتی تبادل اسرا با حماس دست برتر را داشته باشد، اما به نظر می‌رسد شکست‌ها و تلفات بالای نظامی صهیونیست‌ها در روزهای اخیر بار دیگر آنها را به تن دادن به شروط مقاومت فلسطین در تبادل اسرا مجبور سازد.

در روزهای اخیر نیز صهیونیست‌ها به طور جدی برای مخفی نگه داشتن ناکامی‌ها و تلفات بالای نظامی، با انتشار تصاویری از غیر نظامیان فلسطینی مدعی شده اند که این افراد از نیروهای مقاومت فلسطین هستند!