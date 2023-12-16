تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان مؤمنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: فردا مراسم تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام در شهر تهران را خواهیم داشت این مراسم از ساعت ۸ صبح از مقابل دانشگاه تهران با سخنرانی و مدیحه سرایی آغاز خواهد شد. پس از سخنرانی و مدیحه سرایی پیکر پاک شهدا به سمت خیابان حافظ، انقلاب به سمت شرق و خیابان حافظ به سمت جنوب در ادامه خیابان وحدت اسلامی به سمت جنوب و به سمت خیابان بهشت و معراج شهدا تشییع خواهند شد.

وی گفت: پلیس راهنمایی رانندگی برای اینکه مردم بتوانند به راحتی در این مراسم حضور پیدا کنند و همچنین برای تردد سایر شهروندان، تمهیداتی ترافیکی در نظر گرفته است.

سرهنگ مؤمنی ادامه داد: از ساعت ۲۳ امشب در طول مسیر هیچ خودرویی توقف نباید داشته باشد، خیابان پاک سازی خواهد شد و از ساعت ۶ صبح فردا حلقه اول ممنوعیت تردد را خواهیم داشت.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ضلع جنوب خیابان انقلاب از خیابان شهید لبافی نژاد به سمت شمال خیابان انقلاب، ضلع شمال خیابان انقلاب از خیابان شهید طالقانی و خیابان پور سینا به سمت جنوب ممنوعیت و از سمت شرق خیابان ولیعصر به سمت میدان انقلاب و از سمت غرب از میدان انقلاب به سمت دانشگاه تهران ممنوعیت تردد خواهیم داشت.

وی افزود: از ساعت ۸ صبح همزمان با آغاز مراسم این ممنوعیت حلقه بزرگ‌تری پیدا خواهد کرد از خیابان جمهوری به سمت شمال خیابان انقلاب، از ضلع شمال خیابان انقلاب از بلوار کشاورز و خیابان کریم‌خان به سمت جنوب و از شرق از میدان فردوسی به سمت دانشگاه تهران و از سمت غرب از خیابان شهید زارع به سمت میدان انقلاب ممنوعیت تردد داریم.

سرهنگ مؤمنی بیان داشت: حدفاصل میدان فردوسی تا مراسم و همچنین خیابان آزادی از خیابان شهید زارع تا انقلاب وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده تا شهروندانی که می‌خواهند در این مراسم حضور داشته باشند استفاده کنند. همچنین برای تردد آسان‌تر تمهیداتی برای تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده تا بعد از مراسم در ضلع غربی میدان انقلاب، ضلع شمال و جنوب میدان انقلاب و در خیابان خیام، خیابان ۱۵ خرداد و ترمینال شهید فیاضی در ضلع شمال خیابان بهشت و پارک شهر اتوبوس و تاکسی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه امشب مراسم وداع با شهدا در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود گفت: مراسم وداع با شهدا امروز از ساعت ۵ بعد از ظهر آغاز می‌شود که برای این مراسم هم پلیس راهنمایی و رانندگی تمهیدات ترافیکی در نظر گرفته است. مأموران راهنمای و رانندگی در بزرگراه حقانی و مدرس مستقر هستند همچنین مکان پارک خودروها به صورت مورب مشخص شده است.

سرهنگ مؤمنی ادامه داد: از شهروندانی که در این مراسم حضور پیدا می‌کنند درخواست می‌کنیم همکاری‌های لازم را با پلیس راهنمایی و رانندگی را داشته باشند تا این مراسم به نحو احسن انجام شود.