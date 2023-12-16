  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

سرلشکر موسوی:

مسببان جنایت راسک به سزای اعمال‌شان می‌رسند

مسببان جنایت راسک به سزای اعمال‌شان می‌رسند

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: با تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی مسببان جنایت راسک به سزای اعمال‌شان می‌رسند.

در پی حمله تروریستی به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در پیامی خطاب به فرمانده کل انتظامی کشور، شهادت مأموران جان بر کف فراجا را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیمِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلً

‌برادر ارجمند، سردار سرتیپ احمدرضا رادان
فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شهادت جمعی از همرزمان عزیز فرماندهی انتظامی در راسک توسط گروه تروریستی جیش الظلم موجب تأثر گردید.
اینجانب با محکومیت این اقدام کور تروریستی که دست‌های آلوده دشمنان برای تضعیف وحدت مسلمین در آن عیان و آشکار است و با ابراز همدردی با جنابعالی و خانواده محترم شهیدان راه امنیت و آرزوی شفای مجروحان این حادثه و اعلام آمادگی هرگونه پشتیبانی از برادران همرزم خود در آن سازمان خدوم، رجاء واثق دارم با تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضائی و اراده فرماندهی انتظامی، عاملان و مسببان این جنایت و برهم زنندگان امنیت مردم، به سزای اعمالشان خواهند رسید.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

کد مطلب 5968063
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • غلامحسین IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      25 3
      پاسخ
      فدای راه این شهدا بشوم نباید دشمن بتواند چنین حمله هوایی بکند بی شک منافقین داخلی هم بااین عملیات هماهنگ است حیف این عزیزان بدست اشرار شهید میشوند چرااخه باید نفوذ کنید به داخلشان وضربه اساسی رابزنید
    • م IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام‌باید‌‌مقرشان‌باپهبادهدف‌داد
    • احمد IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام ضمن تسلیت به نیروهای جان برکف ارتش سپاه فراجا ونزجا ما منظور پاسخ شدید به این توریست ها هستیم انشاالاه
    • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام بر شهدا خوشا بحالشون که سعادتمند شدند
    • حمید IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام لعنت خدا بر تروریست ها ی کافر
    • US ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      هر چ سریعتر مقر این اراذل را موشک باران کنید تا به سزای عمل کثیفشان برسند
    • هدایت فر IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      2 0
      پاسخ
      با شنیدن خبر کشته شدن هموطنانم قلبم به درد آمد من بعنوان یک سرباز وطن حاظر هستم برای انتقام خون این عزیزان آمادگی خود را اعلام دارم و به همه خانواده های عزیز نیروی انتظامی تسلیت می گویم واز خداوند متعال صبری جزیل خواهانم . انشاالله که مسببین این جنایت به سزای اعمالشان خواهند رسید
    • IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      2 0
      پاسخ
      جانم فدای تو امیر خداوندنگهدارت باشه
    • عطول IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      محاله قلب یک ایرانی با هر عقیده از این حادثه بدرد نیا
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند تعالی پشتیبان و حافظ همه عزیزان نظامی و حافظان میهن عزیزمون باشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها