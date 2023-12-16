در پی حمله تروریستی به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در پیامی خطاب به فرمانده کل انتظامی کشور، شهادت مأموران جان بر کف فراجا را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیمِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلً

‌برادر ارجمند، سردار سرتیپ احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شهادت جمعی از همرزمان عزیز فرماندهی انتظامی در راسک توسط گروه تروریستی جیش الظلم موجب تأثر گردید.

اینجانب با محکومیت این اقدام کور تروریستی که دست‌های آلوده دشمنان برای تضعیف وحدت مسلمین در آن عیان و آشکار است و با ابراز همدردی با جنابعالی و خانواده محترم شهیدان راه امنیت و آرزوی شفای مجروحان این حادثه و اعلام آمادگی هرگونه پشتیبانی از برادران همرزم خود در آن سازمان خدوم، رجاء واثق دارم با تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضائی و اراده فرماندهی انتظامی، عاملان و مسببان این جنایت و برهم زنندگان امنیت مردم، به سزای اعمالشان خواهند رسید.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی