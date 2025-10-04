سرلشکر موسوی: فراجا نماد اقتدار و توانمندی در پاسداری از امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در این پیام خطاب به سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، با گرامیداشت یاد شهدای والامقام فراجا و تجلیل از خانواده‌های آنان، نقش‌آفرینی‌های هوشمندانه این نیرو را در عرصه‌های مختلف مأموریتی برجسته توصیف کرد.

وی در بخش دیگری از پیام خود اظهار داشت: فراجا با بهره‌گیری از اقتدار نرم و قدرت هوشمند، نه تنها به مردمی‌سازی امنیت و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام اسلامی کمک کرده، بلکه در تقویت احساس امنیت و اعتماد عمومی نیز نقش بی‌بدیل ایفا نموده است.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

برادر عالیقدر سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فرارسیدن هفته فرماندهی انتظامی که یادآور مجاهدت‌ها و دلاورمردی‌های پلیس شجاع، غیور و انقلابی کشور است را به جناب عالی، فرماندهان، مدیران، کارکنان خدوم و خانواده‌های صبور و ایثارگر این فرماندهی مقتدر و مردمی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

فراجا امروز مظهر پلیس جامعه‌محور، مردم‌پایه و در تراز انقلاب اسلامی است که با بهره‌گیری از اقتدار نرم و قدرت هوشمند، نه تنها به مردمی‌سازی امنیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی نظام اسلامی کمک کرده، بلکه در تقویت احساس امنیت و اعتماد عمومی نیز نقش بی‌بدیل ایفا نموده است.

نقش‌آفرینی‌های هوشمندانه و مقتدرانه این نیروی راهبردی در عرصه‌های مأموریتی، از دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر جنگ ترکیبی و تحمیلی رژیم صهیونیستی و حامیان و همراهان مستکبر آن بویژه امریکای جنگ افروز تا شناسایی و دستگیری مزدوران و عوامل نفوذ و جاسوسی بیگانه، پیشگیری هوشمند از جرم و مقابله با ناهنجاری‌ها و مفاسد اجتماعی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، تأمین امنیت مرزها و برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی، نماد توانمندی روزافزون این نهاد در پاسداری از امنیت ملی و حفظ نظم و آرامش جامعه است.

از نقاط قوت فراجا، هم‌افزایی و تعامل راهبردی با سایر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است که ظرفیت بازدارندگی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران را ارتقاء داده و امنیت پایدار را به یک مطالبه محقق‌شده برای مردم عزیز کشور بدل ساخته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد، نام و خاطره شهدای والامقام فرماندهی انتظامی و تجلیل از خانواده‌های مکرم آنان، توفیقات روزافزون جناب عالی و همه کارکنان خدوم فراجا در مسیر تحقق اهداف گام دوم و مسیر تمدن سازی انقلاب، تعمیق اقتدار نرم و افزایش تاب‌آوری اجتماعی، تحت عنایات حضرت ولی‌عصر(عجل تعالی فرجه الشریف) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) را از خداوند متعال خواستارم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

مهر 1404