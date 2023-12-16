طرح «هر نیروی فراجا سفیر یک شهید» اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادواره سرداران و هزار و ۳۸۷ شهید یگان‌های ویژه فراجا صبح شنبه با حضور خانواده این شهدا در محل یگان ویژه فرماندهی انتظامی خراسان رضوی برگزار شد.

سردار علی عظیمی، جانشین یگان‌های ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در این مراسم اظهار کرد: طرح «هر نیروی فراجا سفیر یک شهید» در بین تمامی یگان‌های ویژه در سراسر کشور در دست اجراست و فراگیر شده است.

جانشین یگان‌های ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی افزود: در این طرح با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، هر نیروی یگان ویژه سفیر یک شهید است بدین معنا که در این طرح هر یک از نیروهای یگان ویژه یک شهید انتخاب کرده و در خصوص ابعاد زندگی او و چگونگی شهادتش تحقیق می‌کنند.

وی اضافه کرد: در این طرح نیروهای فراجا از روحیات شهید در امور روزمره بهره می‌گیرند و علاوه بر آن خصوصیات آن شهید را نیز تبلیغ می‌کنند.

عظیمی گفت: امنیت کشور مرهون رشادت شهداست و باید این رشادت و فداکاری‌ها به نسل جدید منتقل شود.

جانشین یگان‌های ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی آمار شهدای یگان‌های ویژه در سراسر کشور را نیز هزار و ۳۸۷ شهید اعلام کرد و افزود: این شهدا در راه تأمین امنیت ملت ایران از جان خود گذشتند لذا یاد و خاطره آنها باید زنده نگه داشته شود.