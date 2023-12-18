به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه مصری الیوم السابع، خانواده‌های اسرای صهیونیست با تجمع مقابل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه کابینه بنیامین نتانیاهو خواستار اقدام رژیم صهیونیستی برای آزادی اقوامشان، از طریق تبادل اسرا با مقاومت فلسطین شدند.

بر پایه این گزارش، در این تجمع «گادی آیزنکوت» رییس اسبق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی که پسرش اخیراً در جنگ غزه به هلاکت رسیده بود، شرکت داشت.

پیشتر، روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از خانواده‌های اسرای صهیونیست، از برگزاری تحصن مقابل ساختمان کابینه رژیم صهیونیستی خبر داده بود.

به هلاکت رسیدن سه اسیر صهیونیست توسط ارتش این رژیم در غزه، خشم خانواده‌های اسرای صهیونیست را از عملکرد کابینه حاکم افزایش داده است.

سراسر سرزمین‌های اشغالی روزهای گذشته به ویژه عصر شنبه شاهد تظاهرات صهیونیست‌ها علیه کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی بود.

در شرایطی که هرگونه تظاهرات در نزدیک مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی ممنوع است، تظاهراتی نیز روز شنبه در نزدیک این نهاد نظامی برگزار شد.

خانواده‌های اسرای صهیونیست با زیرسئوال بردن اقدام نظامی تل آویو در غزه که هدف آن آزادی اسرا اعلام شده بود، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، خواستار توقف عملیات نظامی و تبادل اسرا با مقاومت فلسطین شدند.

تاکنون، هیچکدام از اسرای صهیونیست، از طریق عملیات نظامی آزاد نشده‌اند، اما در جریان تبادل اسرا با مقاومت فلسطین در ماه گذشته، ده‌ها اسیر صهیونیست آزاد شدند.

«ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی حماس شنبه شب تاکید کرد دشمن (صهیونیستی) همچنان با جان نیروهایش که نزد مقاومت در اسارت هستند، بازی می‌کند و به احساسات خانواده‌هایشان اهمیت نمی‌دهد.

ابوعبیده افزود: رژیم صهیونیستی روز گذشته سه تن از اسرایش را به هلاکت رساند و هلاکت آنها را بر آزادیشان از اسارت ترجیح داد.

سخنگوی القسام اضافه کرد: این همان رفتار مجرمانه آشکاری است که تل‌آویو در تعامل با اسرایش تاکنون انجام داده و همچنان انجام می‌دهد و هدف این رژیم از این اقدام، تلاش مذبوحانه برای رهایی از فشار این موضوع است.