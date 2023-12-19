به گزارش خبرگزاری مهر علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در همایش توسعه دریامحور و گرامی‌داشت روز ملی حمل و نقل دریایی و بنادر، با تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سازمان بنارد و دریانوردی، گفت: امروز شروع مؤثر بخش خصوصی در حوزه فعالیت‌های دریایی و بندری را شاهد خواهیم بود که قطعاً در راستای اهداف دولت مردمی است.

مدیرعامل سازمان بنادر ادامه داد: بر اساس آمار سال ۲۰۲۳، رشد متوسط اقتصاد دنیا ۳ درصد، رشد تجارت دریابرد دنیا ۴.۸ درصد و بیش از ۱۱ میلیارد تن بوده و ظرفیت تناژ ۸۰ هزار فروند کشتی‌های اقیانوس پیمای دنیا، ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تن بوده است.

وی گفت: البته هزار و ۳۶۷ میلیارد دلار ارزش کشتی‌هایی است که امروز درحال فعالیت در بنادر کشور هستند و روزانه بیش‌از ۱۰۰ هزار دلار هزینه اجاره کشتی‌های گازی است.

صفایی گفت: کشور ایران رشد تجارت دریابرد نسبت به مشابه ۸ ماه گذشته در محموله‌های غیرنفتی بیش‌از ۸/۵ درصد بوده است و مبحث «ایران راه» در وزارت خانه راه و شهرسازی مطرح شد که در ابعاد بین‌المللی حتی کشورهای مسافت دور را نیز در برمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون تنها قراردادی با بخش خصوصی در راستای سرمایه‌گذاری خواهیم داشت اما در فرضت‌های دیگر از ظرفیت‌های موجود بهره خواهیم برد و امشب ۴۵ همت مبلغ قراردادی است که با شرکت‌های خصوصی منعقد خواهد شد و عملیات اجرایی این پروژه‌ها در آینده نزدیک آغاز می‌شود.

صفایی افزود: در بخش توسعه ناوگان دریایی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است، در دریای خزر توسعه ناوگان دریایی به شکل خیلی خوبی انجام شده و ۲۰۰ میلیون دلار توسعه ناوگان در دریای خزر صورت گرفته است و باید بدانیم که توسعه ناوگان به صورت جدی ادامه خواهد داشت.