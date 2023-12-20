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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۱

چهارشنبه ۶ دی؛

اختتامیه شانزدهمین جایزه جلال برگزار می‌شود

اختتامیه شانزدهمین جایزه جلال برگزار می‌شود

اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد و جشن صد سالگی تولد جلال آل احمد با عنوان «یک قرن جلال» چهارشنبه ۶ دی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد و جشن یکصد سالگی تولد جلال آل احمد با عنوان «یک قرن جلال» روز چهارشنبه ۶ دی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان، منتقدان و اهالی ادبیات کشور در این مراسم حضور خواهند داشت و نامزدهای شانزدهمین دوره این‌رویداد هم در چهار گروه «داستان بلند و رمان»، «مجموعه داستان کوتاه»، «نقد ادبی» و «مستندنگاری» در نشست خبری آن معرفی می‌شوند.

مراسم اختتامیه مورد اشاره روز چهارشنبه ۶ دی از ساعت ۱۸ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 5971756

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