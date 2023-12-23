کف سازی شاخص کل بورس برای صعود

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار مهر در پیش بینی وضعیت این هفته بورس گفت: با توجه به دو روز آخر معاملاتی هفته گذشته اندکی مکث و تعادل در اوایل هفته جاری اتفاق خواهد افتاد تا در صورت به وجود نیامدن ریسک خاصی در بازار دوباره شاهد بهبود کیفیت تقاضا باشیم.
فراقی افزود: برای حجم معاملات بازار هم میتوان اوایل هفته را کم حجم تر از نیمه دوم در جمع بندی در نظر گرفت و هرچند میتوان در برآیند هفتگی بازار کندلی سبز رنگ را متصور بود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: برای یک جمع بندی کلی واضح از هفته جاری میتوان اوایل هفته را تکمیل کننده مکث و استراحت بازار دانست تا کم کم بازار بتواند یک حرکتی همچون دو هفته پیش را داشته باشد که این مکث میتوان فرصتی برای جابهجایی با نمادهای مساعدتر برای بازدهی بهتر در نظر گرفت.
وی در پاین گفت: باتوجه به بالا آمدن کفهای قیمتی بسیاری از نمادهای بازار میتوان نقاط و ناحیههای حدضرر را پله پله بالا آورد تا بتوان ریسکهای بازار را بهتر مدیریت کرد.
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