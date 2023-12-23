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۲ دی ۱۴۰۲، ۶:۲۴

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد؛

سویه کووید JN.۱ به سرعت در حال گسترش است

سویه کووید JN.۱ به سرعت در حال گسترش است

سویه جدید کووید موسوم به JN.۱ از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان "نوع مورد توجه" نامگذاری شد، به این معنی که مقامات بهداشتی اکنون از نزدیک گسترش سریع آن را در سراسر جهان دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تاکنون مشخص نشده است که این سویه بسیار جهش یافته نسبت به سویه های قبلی ویروس کرونا باعث ایجاد بیماری شدیدتر شود. با این حال، سریع‌تر از جد خود، سویه BA.۲.۸۶ در حال گسترش است.

سازمان جهانی بهداشت در آخرین گزارش خود نوشت: «JN.۱ همچنان در چندین کشور گزارش شده و شیوع آن به سرعت در سطح جهانی در حال افزایش است.»

سازمان جهانی بهداشت انواع مورد توجه را آنهایی تعریف می‌کند که به اندازه کافی نگران کننده هستند تا مطالعات آزمایشگاهی و تحقیقات میدانی آنها را افزایش دهند.

انواع موردتوجه همچنین باید دارای جهش‌های ژنتیکی باشند که ویژگی کلیدی ویروس را تغییر می‌دهند، مانند قابلیت انتقال آن یا اینکه چگونه از درمان‌ها و واکسن‌ها فرار می‌کند. این سویه همچنین باید به گونه‌ای در حال رشد باشد که بتواند "یک خطر نوظهور برای سلامت عمومی جهانی" باشد.

با این حال، سازمان جهانی بهداشت گفت که شواهد اولیه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد جهش‌های JN.۱ توانایی آن را برای رد شدن از دفاع ایمنی بدن افزایش می‌دهد.

سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود گفت: «بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی، JN.۱ ممکن است دارای برخی مزیت‌های آنتی ژنی باشد که از ایمنی قبلی جلوگیری می‌کند.»

این سازمان افزود، حتی با وجود گسترش گسترده JN.۱، انتظار می‌رود واکسن‌های به روزشده کووید ۱۹ در این فصل همچنان در برابر عفونت ناشی از سویه JN.۱ محافظت کنند.

سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود خاطرنشان کرد: «علیرغم کاهش خنثی‌سازی JN.۱، محافظت توسط واکسن‌های تک ظرفیتی XBB.۱.۵ احتمالاً علیه JN.۱ مؤثر است».

کد مطلب 5973587

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    نظرات

    • SG ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      48 41
      پاسخ
      ایران قوی هست سویه رو قبول نمیکنه
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      94 13
      پاسخ
      قبلا بچه ها نمی‌گرفتند الان بچه ها همه در گیر شدن
    • AE ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      58 15
      پاسخ
      باز قرنطینه🤦‍♀️
    • حمید DK ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      69 13
      پاسخ
      اه درد کم داشتیم اینم روش! آخرش مردن دیگهههه!!! .
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      30 51
      پاسخ
      همه کشورها سویه داشته باشن فقط ایران قوی و سالم هیچ سویه نداره
      • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
        75 7
        همین سرماخوردگیهای شدید بچها که تا ۳ماه خوب نمیشن کروناس
    • محمد IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      46 11
      پاسخ
      باید جدی گرفته بشه تا فاجعه دیگری رخ نده
    • AE ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      38 20
      پاسخ
      انشاالله دروغه.
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      36 8
      پاسخ
      بهداشت فردی محیط زیست رابایدجدی بگیریم البته بیشتر محیط زیست باید به زمین احترام بگذاریم
    • امید IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      22 25
      پاسخ
      پوست کلفت شدیم دیگه اینا بچه بازیه
    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      20 5
      پاسخ
      فقط ماسک بزنید.جوشانده فقط آبش روبخورید.به کسی هم تعارف نکنید.
    • اصلا نگرانی نشید سرماخوردگی 😁❤️ IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      15 11
      پاسخ
      اصلا نگرانی نشید سرماخوردگی 😁❤️
    • رضا IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      17 7
      پاسخ
      دوباره نه
    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      23 3
      پاسخ
      خدا به خیر کنه خسته شدیم از دست این همه ویروس .هنوز این یکی نرفته ،یکی دیگه میاد .
    • سوگند IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      14 4
      پاسخ
      شروع شد بازم اوف
    • رضا IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      5 6
      پاسخ
      سلام ایرانی هاازهمه سویها بسلامتی عبورمیکند
    • IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      39 11
      پاسخ
      همه چرنده
    • یاشار معترف IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      1 1
      پاسخ
      علائم بیماری و راه های مقابله با آن چیست؟؟آیا در ایران هم شیوع پیدا کرده است؟؟؟
    • عبدالله وهاب زاده IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      5 3
      پاسخ
      انشاالله حضرت ولیعصر(عج) از کشور عزیزمان محافظت خواهند نمود.
    • مهدی IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      4 1
      پاسخ
      سویه جدیدخوش اومدی فقط توروکم داشتیم
    • IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      3 1
      پاسخ
      اینکه شماره ۱ هست شماره صد هم بیاد کاری نمیتونه بکنه فقط کسانی که بیماری زمینه ای دارند باید مراقب باشند
    • علی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      سلام سه روزه ک بدن درد شدید با سردرد وابریزش سرفه و سنگینی سینه دارم دوبار رفتم دکتر خوب نشدم بدنم از سر تا پا می‌لرزه انفلانزاگرفتم یا کرونا
      • اردلان IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        5 1
        متاسفانه این بیماری دو مرحله داره . خانواده ما درگیر شدن . به مدت تایم کوتاهی خوب میشی دوباره از نو بیمار میشی.
    • TR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      دختر من دیروز از مدرسه اومد استفراغ اسهال تب داره دست درد پا درد چشم درد .بچه شش ساله تا صبح بیمارستان بودیم
    • مضلوم DE ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 11
      پاسخ
      همش داروغه فضای مجازی رو مخه مردم هستن
    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      5 0
      پاسخ
      اصلا دروغ نیست فقط ماسک بزنید فاصله رعایت کنید .دست هم مرتب بشویید. درد بدی هست عین امیکرون. همه بچه مدرسه ای ها گرفتن تو ایام امتحانات هم هستیم وچاره نیست

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