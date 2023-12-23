سویه کووید JN.۱ به سرعت در حال گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تاکنون مشخص نشده است که این سویه بسیار جهش یافته نسبت به سویه های قبلی ویروس کرونا باعث ایجاد بیماری شدیدتر شود. با این حال، سریع‌تر از جد خود، سویه BA.۲.۸۶ در حال گسترش است.

سازمان جهانی بهداشت در آخرین گزارش خود نوشت: «JN.۱ همچنان در چندین کشور گزارش شده و شیوع آن به سرعت در سطح جهانی در حال افزایش است.»

سازمان جهانی بهداشت انواع مورد توجه را آنهایی تعریف می‌کند که به اندازه کافی نگران کننده هستند تا مطالعات آزمایشگاهی و تحقیقات میدانی آنها را افزایش دهند.

انواع موردتوجه همچنین باید دارای جهش‌های ژنتیکی باشند که ویژگی کلیدی ویروس را تغییر می‌دهند، مانند قابلیت انتقال آن یا اینکه چگونه از درمان‌ها و واکسن‌ها فرار می‌کند. این سویه همچنین باید به گونه‌ای در حال رشد باشد که بتواند "یک خطر نوظهور برای سلامت عمومی جهانی" باشد.

با این حال، سازمان جهانی بهداشت گفت که شواهد اولیه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد جهش‌های JN.۱ توانایی آن را برای رد شدن از دفاع ایمنی بدن افزایش می‌دهد.

سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود گفت: «بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی، JN.۱ ممکن است دارای برخی مزیت‌های آنتی ژنی باشد که از ایمنی قبلی جلوگیری می‌کند.»

این سازمان افزود، حتی با وجود گسترش گسترده JN.۱، انتظار می‌رود واکسن‌های به روزشده کووید ۱۹ در این فصل همچنان در برابر عفونت ناشی از سویه JN.۱ محافظت کنند.

سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود خاطرنشان کرد: «علیرغم کاهش خنثی‌سازی JN.۱، محافظت توسط واکسن‌های تک ظرفیتی XBB.۱.۵ احتمالاً علیه JN.۱ مؤثر است».