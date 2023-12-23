بمباران منازل مسکونی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حمله‌های جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه منازل مسکونی در محله الامل واقع در خان یونس در جنوب نوار غزه چندین شهید و زخمی برجای گذاشت.

گزارش‌های رسانه‌ای از وقوع سلسله انفجارهایی در استان الوسطی نوار غزه حکایت دارد. جنگنده‌های ارتش رژیم اشغالگر بر فراز منطقه بنی سهیلا واقع در شرق استان خان یونس در جنوب نوار غزه به پرواز درآمده اند.

بمباران منازل مسکونی در مرکز شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز چندین شهید و زخمی برجای گذاشت که به بیمارستان شهداالاقصی منتقل شدند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که پیکرهای شهدای فلسطینی در خیابان‌های منطقه تل الزعتر پراکنده شده است چرا که عناصر اشغالگر مانع امدادرسانی نیروهای اورژانس در این منطقه می‌شوند.

بر اساس این گزارش، عناصر صهیونیست در جریان تلاش برای پیشروی در منطقه تل الزعتر اقدام به تخریب بیمارستان اندونزی کرده اند.

در همین حین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه را هدف حمله‌های وحشیانه خود قرار داد.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه روز گذشته اعلام کرد: بیمارستانها در رفح کوچک بوده و کادر درمانی از ارائه خدمات پزشکی عاجز هستند. شهر رفح شهری فاجعه زده از نظر بهداشتی است.

القدره بیان کرد: بیمارستان ابویوسف النجار در رفح به علت کشتار اشغالگران از درمان صدها زخمی ناتوان است.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه نیز اعلام کرده بود در نتیجه بمباران‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، خانه‌های هزاران خانواده تخریب شده و آنها بی‌خانمان شده اند.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که تنها در حمله‌های روز گذشته به خان یونس ۲۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند.