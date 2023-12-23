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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

کسب جایزه «رهبران جوان کشورهای BRICS و SCO » توسط دانشجوی ایرانی

کسب جایزه «رهبران جوان کشورهای BRICS و SCO » توسط دانشجوی ایرانی

دانشجوی دکتری معماری منظر دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، موفق به کسب جایزه «رهبران جوان کشورهای BRICS و SCO» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، محمدرضا برادران مطیع، دانشجوی دکتری معماری منظر دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس به عنوان تنها نماینده ایران نامزد دریافت این جایزه شد و عنوان «پژوهشگر جوان سال» در این جایزه را کسب کرد.

رهبران جوان در پنج بخش شامل؛ اینفلوئنسر رسانه جوان سال، کارآفرین جوان اجتماعی سال، پروژه مرتبط با دیپلماسی عمومی، ابتکار اقتصادی سال و پژوهشگر جوان سال، نامزد دریافت جایزه بودند و مراسم اختتامیه این جایزه در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳،(۲۰ آذر ) در کازان روسیه برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، رهبران جوان در جلسه‌ای با وزیر جوانان، آقای رینات سادیقف و معاون نخست وزیر، خانم لیلا فزلیوا در کازان روسیه ملاقات کرده و به ارائه دستاوردها و زمینه‌های توسعه همکاری‌ها پرداختند.

کد مطلب 5973830

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