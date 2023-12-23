دستورات ویژه برای تجهیزمرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی جزیره هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاودان به همراه مدیران ستادی از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی هرمز بازدید ودستورات لازم جهت تسریع در تامین اعتبار وتعمیر شناور آمبولانس، تسریع در تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت، محوطه سازی، تامین تجهیزات سرمایشی پروژه جدید صادر کرد.

وی افزود: مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی هرمز در حال حاضر باحضور ۴نفر پزشک وسایر کادر بهداشتی درمانی شامل ماما، پرستار، آزمایشگاه، بهداست محیط، رادیولوژی، دندانپزشک ومراقب سلامت ونیروهای پشتیبانی وفوریت های پزشکی وتکنسین دارویی بصورت شبانه روزی خدمات مورد نیاز را به ۷۰۰۰ نفر جمعیت ساکن جزیره وگردشگران ارائه می دهد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: این خدمات شامل خدمات پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، زایمان، آزمایشگاه، رادیولوژی، دارویی، اورژانسی، مراقبت های اولیه بهداستی و دوراپزشکی است.

جاودان عنوان کرد: تمام تجهیزات اداری و پزشکی مورد نیاز پروژه جدید مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی هرمز با دستور وزیر بهداشت برای ارتقای کمی و کیفی خدمات بهداشتی درمانی به مردم جزایر و با حمایت استاندارمحترم استان هرمزگان با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان از طرف دانشگاه تامین ودر انبار مرکز هرمز موجود است وبه محض تکمیل پروژه از طرف پیمانکار تجهیزات در مرکز استقرار وبهره برداری می‌شود.

این پروژه تا کنون بالغ بر ۹۰ درصد پیشرفت داشته و درحال تکمیل است.