به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل زارعی صبح چهارشنبه در کارگاه حقوقی ویژه کارکنان انتظامی شهرستان نکا با اشاره به اهمیت صیانت از ارزش‌های اخلاقی و دینی، سکوت در برابر هنجارشکنی‌های اخلاقی و بی‌بندوباری را خیانت به آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب دانست.

وی افزود: پلیس انقلابی موظف است بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن با هرگونه رفتار و مظاهر بی‌حجابی و هنجارشکنی برخورد کند و نسبت به حفظ امنیت اخلاقی جامعه مسئولیت جدی دارد.

رئیس سازمان قضائی مازندران با اشاره به برخی کوتاهی‌ها و تبعیض‌ها در عملکرد اداره اماکن عمومی استان، گفت: مردم متدین مازندران نگران ترک فعل برخی مسئولان در این حوزه هستند و دستگاه قضائی این موارد را به دقت پیگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای کسبی در دید و انظار مردم بوده و نظارت بر رعایت قوانین و شئونات اسلامی در محل کسب از وظایف اصلی پلیس اماکن است افزود: چنانچه تصمیم مقتضی در این خصوص صورت نگیرد و مسئولان پلیس اماکن عمومی به وظیفه خود عمل نکنند به اتهام ترک فعل قانونی مورد پیگرد و تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.