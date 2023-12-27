به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، در آیین پایانی هفته پژوهش و فناوری و قدردانی از پژوهشگران برتر دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: معاونت علمی یک نهاد اجرایی نیست بلکه یک نهاد هماهنگ‌کننده، سیاست‌گذار و جریان‌ساز است که در سال‌های گذشته به ابعاد مختلفی از این ماموریت‌ها توجه شده است.

‌وی با بیان اینکه در این دوره چهار ماموریت جدی و اثرگذار برای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور تعریف شده است، گفت: حوزه اندیشه و اندیشه ورزی، حوزه علم، حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان، چهار ماموریت تعریف شده این معاونت هستند.

رییس بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد: یکی از نقدهای وارد شده به معاونت علمی و بنیاد نخبگان، این است که در سال‌های گذشته نقش نخبگان علوم تجربی و علوم مهندسی در آن پررنگ بوده است. جایگاه‌ها و تعاریفی که برای نخبگان حوزه علوم انسانی وجود دارد یا اثرگذاری‌هایی که ممکن است دانشگاه‌های علوم انسانی داشته باشند، چندان درست دیده نشده است.

وی گفت: نگرش همسان به دانشگاه‌های علوم انسانی مشابه با دانشگاه‌های علوم مهندسی و بحث‌های کارآفرینی و شرکت دانش بنیان و خلاق، نگاه اشتباهی است که به دانشگاه علوم انسانی و فضای آن آسیب می‌زند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور ادامه داد: بحث‌های مختلفی در زمینه تجاری‌سازی علوم انسانی مطرح می‌شود که جفای بزرگی به حوزه علوم انسانی است. حتی موضوع‌ کاربردی‌سازی و کاربست علوم انسانی مطرح می‌شود که باز هم از نظر من جفا به علوم انسانی به حساب می‌آید، از این جهت که علوم انسانی را محدود به کاربرد می‌کند.

وی عنوان کرد: پلتفرمی که با عنوان اثربخشی علوم انسانی در چهار محور در موافقنامه‌ای به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان با دانشگاه علامه‌طباطبایی به مدت دو سال بسته شده است در جهت همین الگوی فکری است که دانشگاه‌های علوم انسانی چگونه می‌توانند اثربخش باشند. این اثربخشی از موضوع مرجعیت علمی و تولید علم و اندیشه‌های جدید شروع می‌شود و ممکن است به موضوع‌هایی مانند کارآفرینی، مشاوره، مدیریت و امثال آن ختم شود.

دهقانی فیروزآبادی بیان کرد: به طور قطع انتظار نداریم که در دانشگاه‌های علوم انسانی مشابه دانشگاه‌های مهندسی، شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شود. مجموعه‌های فکری، اندیشه‌ورزی، مدل‌سازی و تحلیل‌گری همان چیزی است که به آن نیاز داریم.

وی افزود: بزرگ‌ترین جایی که در آن ضعف داریم و به آن توجه نکرده‌ایم، علوم انسانی است. در حوزه فناوری ضعف خاصی نداریم؛ همچنین در حوزه‌های فنی مهندسی و علوم پزشکی به اندازه کافی و بیشتر از متوسط دنیا پاسخ داریم. این در حالی است که سوالات اساسی ما بی‌پاسخ مانده است. بزرگترین مسائل امروز ما مسائل اجتماعی، اقتصادی، حکمرانی و سیاسی است. بزرگترین سوالات بی‌پاسخ ما و مهم‌ترین مسائل امروز این کشور مسائلی هستند که ریشه آن‌ها و راه‌حل‌های آن‌ها در دانشگاه‌های علوم انسانی است.

معاون علمی رییس جمهور تصریح کرد: باور داریم که در این دوره معاونت علمی باید به دانشگاه‌های علوم انسانی به عنوان خاستگاه اندیشه‌ها، علوم و فناوری‌های حوزه علوم انسانی ضریب ویژه دهد تا منتظر اتفاقات بزرگ در آینده نزدیک باشیم.

وی گفت: اکنون شاهد این هستیم که حمایت‌های ۴۰ میلیونی، ۳۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی سال گذشته بنیاد علم، امسال به گرنت‌های ۵۰۰ میلیونی تا چند میلیارد تومانی رسیده است. بودجه بنیاد علم با توجه ویژه و حمایت معاونت علمی نزدیک به ۱۰ برابر سال گذشته افزایش یافته و برنامه‌های متعدد و همچنین برنامه‌های مشترکی با کشورهای مختلف انجام می‌دهد.