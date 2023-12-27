۶ تا ۷ میلیون نفر بیمه ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در همایش همافزایی و ارائه ظرفیتهای متقابل بانکها، هلدینگها و شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی، رویکرد انقلابی و جهادی در مدیریت را ناظر بر تعهد به آینده در کنار مدیریت چالشهای جاری توصیف کرد و گفت: دولت مردمی سیزدهم این رویکرد را در اولویت قرار داده تا علاوه بر غلبه بر چالشها و مشکلات موجود که در کلان اقتصاد عمدتاً با اصطلاح ناترازی بیان میشود؛ به چالشهای آینده هم توجه شود.
وی افزود: رویکرد تحولی دولت مردمی سیزدهم که به لطف خدا بسیاری از کاستیها را جبران کرده، با قوت و قدرت در سازمان تأمیناجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی در سازمان تأمیناجتماعی در این دوره انجام شده که اتفاقی بینظیر در تاریخ نظام بانکی کشور است. حوزه سرمایهگذاری تأمیناجتماعی هم سال گذشته رشد ۵۴ درصدی سود را داشته که در سالهای آتی نیز امیدواریم این میزان رشد افزایش یابد.
بهگزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی موسوی، در این همایش گفت: ما دو رویکرد و تعهد را در حکمرانی و مسئولیتهایمان داریم؛ یکی تعهد به وضعیت موجود و پاسخ به شرایطی که اقتضای سنواتی دارند و دوم تعهد به وضعیت آتی و شرایط آینده که اهمیت آن بیشتر از تعهدات سنواتی است، چون تعهدی است که ما به آینده در مسئولیتهای خودمان باید داشته باشیم. اساساً رویکرد انقلابی و جهادی در مدیریت، بیشتر از تعهد به وضعیت موجود و کنونی در مسئولیتها، ناظر به تعهدی است که به اقتضای مسئولیتهایمان باید به آینده داشته باشیم. دولت مردمی سیزدهم این رویکرد را در اولویت قرار داده تا علاوه بر غلبه بر چالشها و مشکلات موجود که در کلان اقتصاد عمدتاً با اصطلاح ناترازی بیان میشود مثل ناترازی در اقتصاد کلان، در بودجه و بانکها و نظام پولی و بانکی و ناترازی صندوقهای بیمهای؛ به چالشهای آینده هم توجه شود و به تعبیری، در آیندهسازی حکمرانی هم نقش اساسی و برجسته خود را در مسئولیتها ایفا کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: دو فرصت و مؤلفه اصلی در حکمرانی صندوقها و نظام بیمهای و تأمیناجتماعی، فراروی ما برای آیندهسازی است. یکی از فرصتها در حوزه نظامات بیمهای است، یعنی اقداماتی که ما در حوزه بیمهای باید انجام دهیم که در قالب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به آنها پرداخته شده است؛ از پوشش بیمه فراگیر تا اصلاحات پارامتریک و فنی و مهندسی و اقتضائات نظام بیمهای جهت ریلگذاری برای آینده. در این خصوص تنها در یک مورد، از ابتدای این دولت تا کنون بالغ بر دو میلیون نفر با مشخصات کامل به نظام بیمهای اضافه شدند و از این محل، نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار برای صندوق ایجاد شده است. چنین ظرفیتی در بین کسانی که هنوز تحت پوشش هیچ بیمهای قرار نگرفتهاند هم وجود دارد، حدود شش تا هفت میلیون نفر در حوزه مأموریتی تأمیناجتماعی خارج از چتر بیمهای هستند که باید برای جذب آنها برنامهریزی شود.
وی افزود: بهمنظور پایدارسازی صندوق و با نگاه به آینده باید اصطلاحات پارامتریک را مورد توجه قرار دهیم. در برنامه توسعه هفتم و نظام بودجهریزی و لایحه دولت، بخشی از این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است. همه این فرصتها باید در نظام بیمهای در نهایت خود استفاده شود و به سمتی برود تا در اقتضائات نظام بیمهای، ظرفیتی که بلااستفاده مانده باشد نداشته باشیم. این مسیر آیندهسازی است.
وی ادامه داد: مسیر دوم که همه نظامات بیمهای و صندوقها در تجربه جهانی به خود دیدهاند، مرتبط با ظرفیت سرمایهگذاری است که باید به آن پرداخت. صندوقها در مسیر تکوینی خود نهایتاً به شرایط پیری میرسند و برای روزی که همه اقتضائات بیمهای مثل پوشش بیمه فراگیر و محاسبات اکچوئرال و غیره در حوزه بیمهای به پایان برسد، تمام تمرکز راهبردی در تجربه جهانی، روی حوزه سرمایهگذاری است. در بعضی کشورها معادل تولید ناخالص ملی سرمایهگذاری کردهاند و در برخی حتی بیشتر از آن، سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی انجام شده است.
موسوی افزود: اگر ما آیندهسازی را در حوزه بیمهای بهعنوان اولویت اول در نظر گرفته باشیم، اهمیت این حوزه با توجه به سیر تکوینی صندوقها، از اهمیت نظام بیمهای حتی بیشتر است. تمام موجودی سرمایهگذاریهای ما مطابق برآوردهای مختلف بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی نیست. اگر به پایداری صندوقها و کارآمدی نظام بیمهای و تعهدی که به رسیدن به رفاه عمومی داریم توجه کنیم، مسیر حرکت به این سمت مشخص باید تعریف شود. باید با نگاه راهبردی، ظرفیتهایی را که در اقتصاد کلان و پیرامونی و در نظام فراملی وجود دارد، شناسایی کنیم تا بتوانیم برنامه منسجمی در این زمینه داشته باشیم.
وی همچنین گفت: رویکرد تحولی دولت مردمی سیزدهم که به لطف خدا بسیاری از کاستیها را جبران کرده، با قوت و قدرت در سازمان تأمیناجتماعی ادامه پیدا خواهد کرد. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی در سازمان تأمین اجتماعی در این دوره انجام شده که اتفاقی بینظیر در تاریخ نظام بانکی کشور است. حوزه سرمایهگذاری تأمیناجتماعی هم سال گذشته رشد ۵۴ درصدی سود را داشته که در سالهای آتی نیز امیدواریم این میزان رشد افزایش یابد. در ابتدای دولت ما حتی برای پرداخت حقوق ۲۶ هزار میلیارد تومانی، ماهانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم و یک بدهی کلان ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۰ به سبب برداشت بیرویه از نظام بانکی ایجاد شده بود که با همراهی دولت و مجلس و وزارت کار این بدهی تسویه شد و الان ماهانه ۴۲ هزار میلیارد تومان حقوق میپردازیم بدون برداشت از نظام بانکی.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: فرصتها و اقتضائات فراوانی داریم و یکی از آنها اقتضائاتی است که در فضای فراملی وجود دارد. ظرفیتهای نظام بینالملل الان فراهم است و ما علاوه بر تأمین مالی داخلی میتوانیم تأمین مالی و مشارکتهای فراملی داشته باشیم. کارشناسان اقتصادی هم تأکید و تأیید میکنند که ظرفیتهای خوبی در پیمانهای بینالمللی موجود است، مثلاً در بازار اوراسیا این ظرفیت فراهم است و باید از آن استفاده کنیم.
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