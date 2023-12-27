شمسایی نامزد بهترین مربی فوتسال جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، وبسایت تخصصی «فوتسال پلنت» که هرساله جوایز بهترین‌های فوتسال جهان را اعلام می‌کند لیست نامزدهای دریافت جایزه بهترین مربیان سال فوتسال جهان را اعلام کرد که اسم وحید شمسایی از ایران هم در این لیست دیده می‌شود.

پیش از این هم تیم ملی فوتسال ایران در این لیست در بین نامزدهای دریافت جایزه بهترین تیم ملی جهان قرار گرفته بود. آرژانتین، برزیل، ژاپن، مراکش، پاراگوئه، پرتغال، اسپانیا، تایلند و ازبکستان دیگر نامزدهای دریافت این جایزه هستند.

سعید مؤمنی، دروازه بان تیم ملی فوتسال ایران و باشگاه کراپ الوند قزوین هم در بین نامزدهای دریافت جایزه بهترین دروازه‌بان جهان قرار دارد.

فرزانه توسلی بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان ایران و تیم نصر فردیس هم در بین نامزدهای دریافت بهترین بازیکن زن جهان وجود دارد.