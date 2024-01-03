فدراسیون فوتبال با ۵۲ میلیارد تومان درآمد انضباطی VAR را بیاورد

بهتاش فریبا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم فوتبال استقلال تهران در نیم فصل اول لیگ بیست‌وسوم اظهار داشت: شرایط برای استقلال پیش از آغاز فصل جدید خوب نبود، از تغییر در مدیریت باشگاه گرفته تا آمدن قانون سقف قراردادها و عدم جذب بازیکنان خوب موضوعاتی بود که استقلال را به حاشیه برد. همین حاشیه‌های باعث شد تا کدورت‌های زیادی هم بین کادر فنی و مدیریت به وجود بیاید.

نیم فصل اول به تیم‌ها جام نمی‌دهند

وی افزود: خیلی‌ها انتظار نداشتند که نکونام بتواند با این استقلال نتیجه بگیرد و به صدر جدول برسد. در نیم فصل جام نمی‌دهند که بگویند استقلال یا سپاهان قهرمان شده‌اند. قهرمانی تنها در پایان فصل حاصل می‌شود که انشاالله با تقویت تیم در نیم فصل دوم استقلال قهرمان این فصل لیگ برتر است. نتایجی که تا به امروز کسب شده از سوی جواد نکونام و بازیکنان استقلال قابل قبول است. در بازی آخر هم مشخص بود ۳ امتیاز برای استقلال است و خداراشکر استقلال با رکود خوبی در بازی‌های خانگی نیم فصل اول لیگ را به پایان برد.

مشخص نیست در فوتبال چه خبر است

مربی اسبق استقلال تهران با اشاره قانون سقف قراردادها و اتفاقاتی که در خصوص این قانون افتاد عنوان کرد: در ابتدای فصل یک قانونی برای لیگ گذاشتند که واقعاً قانون مسخره‌ای بود. اصلاً نمی‌دانم در خصوص این قانون چه بگویم، اول حکم دادند و امتیاز کم کردند بعد از آن امتیاز تیم‌ها را برگرداندند. مشخص نیست در این فوتبال چه می‌گذرد. تکلیف کادر فنی و برخی بازیکنان برای ثبت قرارداد برخی دیگر از مربیان و بازیکنان استقلال چه می‌شود؟ آنها مردانگی کردند و از حق خود گذشتند تا استقلال به مشکل نخورد.

فریبا در ادامه گفت: به درستی یا غلط بودن حکم کمیته استیناف ندارم اما اگر این اتفاقات تخلف نبوده چرا باشگاه‌های جریمه نقدی شدند؟ اگر قراردادها مشکل نداشته چرا بازیکنان سپاهان را محروم کردند؟ این‌ها سوالاتی است که برای همه در فوتبال ایجاد می‌شود.

فدراسیون فوتبال ۵۲ میلیارد درآمد داشته

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال تهران با اشاره به جریمه‌های فدراسیون فوتبال علیه باشگاه بیان کرد: فدراسیون فوتبال در عرض یک ماه و نیم از طریق جریمه‌های نقدی بازیکنان و باشگاه‌ها ۵۲ میلیارد به دست آورده است که هنوز هم ادامه دارد و خدا می‌داند این رقم چقدر خواهد شد. فدراسیون فوتبال با این همه درآمد VAR را برای لیگ فراهم نمی‌کند و می‌گوید باشگاه‌ها باید هزینه VAR را پرداخت کنند. مگر در سایر کشورها باشگاه‌ها VAR را تهیه کردند؟ با کارهایی که می‌کنند تنها گرفتاری و دردسر برای فوتبال درست می‌کنند.

در ۵۵ سال چنین اتفاقاتی ندیدم

وی با اشاره به شکست سپاهان مقابل گل گهر با توجه به محرومیت بازیکنان خود گفت: ۵۵ سال است که در فوتبال هستم و در همه رده‌های سنی بازی کرده‌ام اما تا به امروز چنین اتفاقی را ندیده بودم. واقعاً نه می‌توانم درباره اتفاقات حرف بزنم و نظری بدهم. بازی قبلی سپاهان که ۸ بازیکن را در اختیار نداشتند دیدید چگونه مقابل گل گهر شکست خوردند. پس اگر تخلف کرده است باید از همان ابتدای فصل جلوی بازیکنان این تیم را می‌گرفتند.

مدیران به لیست کادر فنی توجه کنند

فریبا در پایان با تأکید بر تقویت تیم فوتبال استقلال در نیم فصل دوم خاطر نشان کرد: تیم در حال حاضر شرایط روحی و روانی خوبی را دارد و باید مدیران باشگاه به این توجه کنند که استقلال نیاز به تقویت دارد و باید با توجه به لیستی که کادر فنی به باشگاه ارائه داده است بازیکنان را جذب کنند. اگر خواسته‌های کادر فنی محقق شود مطمئن باشید استقلال در نیم فصل دوم با شرایط بهتری کار را دنبال خواهد کرد و می‌تواند قهرمانی را از آن خود کند. آبی‌های پایتخت در نیم فصل اول سقف قراردادها را رعایت کرد و کلاه سرش رفت.