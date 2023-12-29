شلیک ۳۰ موشک از جنوب لبنان به شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، امروز پنج شنبه ۳۰ موشک از جنوب لبنان به مناطق شمالی فلسطین اشغالی شلیک شد.

در تازه‌ترین موج حملات حزب الله به مواضع صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی پایگاه «رویسة القرن» با دقت هدف موشک‌های هدایت‌شونده قرار گرفت.

همچنین مقاومت اسلامی حزب الله اعلام کرد که محل تجمع نظامیان صهیونیست را در حد فاصل پادگان «زرعیت» و پایگاه «برکه ریشا» با سلاح مناسب هدف قرار داده است.

محل تجمع نظامیان اشغالگر در پادگان «رامیه» هم هدف موشک‌های هدایت‌شونده حزب الله لبنان قرار گرفت.

در واکنش به حملات موشکی حزب الله، آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطنی اشغالی به صدا درآمد.