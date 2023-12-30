سود صنعتی چین ۲۹.۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره ملی آمار چین، نرخ سود صنعتی در ماه گذشته در این کشور ۲۹٫۵ درصد افزایش یافته است. افزایش ۲۹٫۵ درصدی سود صنعتی چین در ماه نوامبر، در کنار افزایش ۲٫۷ درصدی سود صنعتی در ماه اکتبر و همچنین افزایش تولید صنعتی رخ‌داده است. این در حالی است که سایر بخش‌های دومین اقتصاد بزرگ جهان، همچنان از پیش‌بینی‌های رشد خود عقب‌مانده‌اند.

داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۳، درآمدهای صنعتی نسبت به سال قبل ۴٫۴ درصد کاهش‌یافته که نسبت به رقم ۷٫۸ درصدی کاهش در ژانویه تا اکتبر، بهبودیافته است. به گفته این مرکز، زمینه افزایش سود ماه نوامبر، افزایش سریع سود صنعتی و بازده سرمایه‌گذاری در طول ماه بوده است.

با مجموعه‌ای از اقدامات حمایت‌گرانه برای پشتیبانی از رشد اقتصادی پس پایان محدودیت‌های کرونایی، انتظار می‌رود بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا به هدف رشد حدود ۵ درصدی خود در سال جاری دست یابد. این چهارمین ماهی است که سود صنعتی چین افزایش‌یافته است. تحلیلگران اقتصادی هم افزایش تولید و درآمدهای صنعتی در ماه نوامبر را نشان‌دهنده بهبود مستمر در بخش تولید چین می‌دانند.

مقامات دولت چین نسبت به شرایط اقتصادی مساعدتر در سال ۲۰۲۴ اطمینان دارند. اما روند بهبود اقتصادی در بحبوحه ضعف مداوم بخش املاک، افزایش فشارهای تورم منفی و تقاضای نرم جهانی و تجدید درخواست برای محرک‌های اقتصادی، همچنان متزلزل باقی‌مانده است.

باوجوداینکه بخش تولید در چین بهبودیافته است، اما نابرابری در بخش‌های صنعتی همچنان مشهود است. زیرا تولیدکنندگان تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته شاهد رشد سریع سود هستند. درحالی‌که بخش‌های مرتبط با املاک همچنان به دلیل کاهش سود تحت‌فشار قرار دارند. ازاین‌رو اقتصاد این کشور باید شاهد ترکیبی "بهینه" از سیاست‌های کلان برای حمایت از رشد یکپارچه باشد.

بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌های مرکز آمار چین، درآمد شرکت‌های دولتی در ۱۱ ماهه اول سال جاری ۶٫۲ درصد کاهش، درآمد شرکت‌های خارجی ۸٫۷ درصد و درآمد شرکت‌های بخش خصوصی ۱٫۶ درصد افزایش داشته‌اند.