طرح ملی هوای مادری؛ فرصتی برای ارایه تجربیات موفق در نظام تربیتی

به گزارش خبرنگار مهر، از چند سال قبل که مسؤولیت اداره مهدهای کودک و کودکستانها از سازمان بهزیستی به نهاد جدیدالتاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک سپرده شد؛ مشخص بود که امر تعلیم و تربیت در تلاش است تا ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تغییرات مهمی در تربیت کودکان زیر ۷ سال ایفا کند.
در این راستا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تنها به کودکان حاضر در کودکستانها توجه نمیکند و قرار است برنامههای تحولی خود در امر تربیت را به خانوادهها هم بکشاند.
مجتبی همتی فر رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مهر سال جاری در یک نشست خبری با بیان اینکه هفت میلیون و سیصد هزار کودک داریم که فعلاً به همه آنان دسترسی نداریم؛ گفت: کودکانی که به شکل نظام مند در مهدهای کودک هستند حدود نهصد هزار نفر است که به نسبت کل کودکان زیر هفت سال بسیار ناچیز است. تا سال ۱۴۰۷ فرصت داریم تمام این جامعه حدود چهار میلیون نفری را پوشش دهیم.
بر اساس یک اصل در سازمان تعلیم و تربیت کودک، مهمترین حق کودک در دوره سنی زیر ۷ سال، حق داشتن تفریح، بازی، شادی و کارهای فرهنگی و هنری است. کودک باید ارزشهای خوب و پندارها و رفتارهای خوب را از طریق تفریح و آموزش یاد بگیرد.
این حقوق همان چیزی است که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به دنبال است و بر اساس همان ارزشها، پندارها و رفتارهای خوبی که مد نظرش است؛ به دنبال طراحی دورهها و برنامههای تبلیغی و ترویجی است که نه تنها در کودکستانها که در خانوادهها هم اجرایی شود.
یکی از این طرحهای تبلیغی طرح ملی هوای مادری است؛ طرحی برای حمایت از مادران و کودکان در هر یک از محلات محل آغاز این طرح ملی، مشهد معرفی شده است و نظام تعلیم و تربیت در این طرح تلاش میکند با حمایت از تشکلهای فعال در عرصه مادران و کودکان، اعتبارات خوبی را برای مجموعههای مادر و کودک دریافت کند.
هم افزایی توانمندی مجموعههای تربیتی در طرح ملی هوای مادری
حسین علیزاده دبیر اولین رویداد ملی هم افزایی فعالان شاخص مادر و کودک با این توصیف که طرح اولیه این دبیرخانه با هدف همافزایی، ارتقا، حمایت و توسعه فعالیتهای گروههای مادر و کودک و همچنین ایجاد جریان گفتمانی مادر و کودک در سراسر کشور شکل گرفته است، گفت: اولین رویداد ملی هم افزایی فعالان حوزه مادر و کودک با نام "هوای مادری" با محوریت ۳ اصل مهم شامل حمایت از توسعه مجموعههای مادر و کودک - ارتقا الگوی عملیاتی رشد مادر و کودک - تجربههای موفق کنشگری مادران در محله است.
علیزاده با اشاره به اینکه این رویداد با حمایت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، دفتر امور بانوان وزارت کشور و همکاری آستان قدس رضوی در روزهای ۲۰ و ۲۱ دی ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار خواهدشد؛ گفت: مدعوین رویداد ذکرشده ۳۰ هسته برگزیده از میان فعالان شاخص مادر و کودک هستند.
وی همچنین به ۱۴ هیأت کودکانه هم اشاره کرد که در اولین فراخوان هیأت و کودک برگزیده شدهاند و در این رویداد به ارائه تجربیات خود میپردازند.
تجربیات موفق مادران در تربیت کودک مورد حمایت راهبرهای تخصصی قرار میگیرند و تکثیر خواهند شد
علیزاده بیان داشت: هم افزایی تخصصی فعالان شاخص، تجربه نوردی و بیان تجربیات موفق مادرانه در محلات و تکمیل بوم چالشها و اقدامات اختصاصی هر مجموعه با کمک راهبرهای تخصصی از جمله برنامههای این رویداد ملی است.
وی افزود: غالب حمایتهای صورتگرفته در کشور به فعالیتهای دانشجویی و دانش آموزی اختصاص داشته و کمتر فرصتی برای رشد مادر به عنوان محور نهاد خانواده و پرورشدهنده نسلهای آینده فراهم شده است. در طرح ملی هوای مادری به دنبال گروههایی هستیم که با تاکید بر حال خوب مادر به عنوان محور خانواده، برای بسترهای رشد و ارتقای توأمان مادر و کودک برنامهریزی کرده باشند. روح حاکم بر این فعالیتها تکریم نقش مادری، تسهیلگری در امر فرزندپروری، تقویت همافزایی محلی مادران و ایجاد شبکه مواسات و تخصصی مادری است.
در طرح ملی هوای مادری به دنبال گروههایی هستیم که با تاکید بر حال خوب مادر به عنوان محور خانواده، برای بسترهای رشد و ارتقای توأمان مادر و کودک برنامهریزی کرده باشند.
دبیر طرح ملی هوای مادری افزود: آموزشهای تخصصی مربوط به رشد کودکان زیر هفت سال، راهبری الگوهای عملیاتی جهت تنوع بخشی به رشد فردی و اجتماعی مادران به عنوان محور خانواده و تسهیل گری زیرساختهای لازم جهت تداوم و تعمیق از جمله مکان و مجوز برای این گروهها از ظرفیتهایی است که با حمایت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای این طرح محقق شده است.
نحوه شرکت در طرح ملی هوای مادری
علاقه مندان جهت ارتباط با دبیرخانه میتوانند با ثبت گروههای فعال در سایت هوای مادری (که در پوستر فوق ذکر شده است) پس از بررسی در شورای دبیرخانه از مزایای این طرح بهرمند شوند.
میتوان امیدوار بود با توجه به تعدد و تنوع طرحهای ارسالی به دبیرخانه هوای مادری، در آینده نزدیک شاهد بالندگی، ارتقا و دسترسی عمومی مادران و کودکان به این خدمات ارزنده خواهیم بود اما این مساله نیازمند توجه جدی به دریافت طرحهای مختلف و بهره مندی از روشها و سلیقههای گوناگون در تربیت کودک است.
اگر چه طرح ملی هوای مادری به تازگی اجرایی شده و هنوز خیلی زود است تا اثرات آن را به صورت مشهود ببینیم؛ با این حال این سوال مهم همچنان مطرح است که خانوادهها تا چه میزان از این طرح آگاه میشوند و چقدر از تجربیات موفق مادران در تربیت کودک استفاده خواهند کرد.
طبیعی است که اگر خانوادهها برگزاری یک رویداد ملی موفق را در زمینه تعلیم و تربیت کودک ببینند علاوه بر استفاده از تجربیات موفق ارائه شده در این دوره، حتماً در دورههای بعدی نیز خود حضور خواهند یافت.
به طور کلی میتوان گفت سازمان ملی تعلیم و تربیت برای اولین بار اقدام به معرفی تجربیات موفق تربیتی درون خانواده کرده و با این طرح ملی، کمی از فضای کودکستانها جدا شده است و به دنبال ترویج شیوههای موفق تربیتی با محوریت محله است.
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