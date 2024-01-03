انرژی خورشیدی نقطه امید توسعه پایدار یزد/ ۱۲ پروژه در یزدِنوین

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقانیزاده در نشست کنترل و پایش محور تحولی انرژی خورشیدی در سند یزدِ نوین، محور انرژی خوشیدی را از جمله محورهای پیشران توسعه استان یزد معرفی کرد که میتواند تأثیرات قابل توجهی را در استان به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در سند یزدِ نوین توسعه پایدار سهم انرژیهای نو و تجدیدپذیر و تقویت شبکههای تولید، انتقال و توزیع انرژی به عنوان راهبرد در این محور مطرح و در دستور کار استان قرار گرفته است، افزود: محور انرژی خورشیدی نقطه امید بخش توسعه پایدار استان یزد است و باید با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در پیشبرد اهداف آن استفاده کرد.
دهقانیزاده با اشاره به لزوم تسهیل در تحقق پروژههای محور انرژی خورشیدی در سند تحولی یزد ِنوین به ویژه احداث نیروگاههای انرژی خورشیدی بیان کرد: عرصههای واگذار شده میتوانند با قید فوریت مورد استعلام قرار بگیرند و در صورت تأیید مجوز بینام برای آنها صادر شود.
دهقانیزاده خواستار بیان صریح چالشها و موانع مربوط به تحقق پروژههای یزدِ نوین شد و گفت: در افق چهار ساله سند تحولی یزدِ نوین و در محور انرژی خورشیدی باید به یکی از مراکز اصلی تولید این انرژی و تجهیزات وابسته آن در کشور تبدیل شویم.
پروژههای احداث نیروگاههای خورشیدی یزد در مرحله دریافت پروانه و بهرهبرداری
مسئول مرکز راهبردی پیشرفت و عدالت استان یزد نیز در این نشست به ارائه توضیحاتی پیرامون وضعیت اقدامات صورت گرفته در محور انرژی خورشیدی پرداخت و گفت: شناسایی موانع و چالشهایی که نیاز به مداخله دارند از اهمیت شایانی برخوردارند و از طریق تسهیلگری میتوان برخی از چالشها و موانع را رفع کرد.
اکرم فداکار در خصوص اقدامات صورت گرفته در این محور با اشاره به برنامههای عملیاتی آن، گفت: تاکنون چندین پروژه در راستای احداث نیروگاههای خورشیدی بزرگ و متوسط در این محور تعریف شده که هرکدام از این پروژهها در مراحل دریافت پروانه تا بهرهبرداری قرار دارند.
گفتنی است؛ محور تحولی انرژی خورشیدی یکی از محورهای ۱۵گانه سند یزدِ نوین است که شامل دو برنامه عملیاتی، ۱۲ پروژه و ۱۰۹ فعالیت میشود.
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