نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی در کیش برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، مجید شایسته عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سومین نمایشگاه بین المللی دریایی و دریانوردی ایران که در فضایی به وسعت 12 هزار متر مربع در کیش برگزار میشود، 141 شرکت داخلی و نمایندگیهای خارجی از 16 کشور جهان آخرین دستاوردها و توانمندیهای خود را در معرض نمایش خواهند گذاشت.
وی افزود: بررسی چگونگی توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی کشور، گسترش فعالیتهای دریایی، مواد مصرفی و قطعات ماشین آلات و تجهیزات تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی و واگذاری صنایع دریایی از دولتی به بخش خصوصی از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
شایسته خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه، دستاوردهای بنادر و کشتیرانی ساخت و تعمیر انواع شناور و قایق ساخت اسکله و تجهیزات دریایی صنایع ساحلی و فراساحلی، تجهیزات الکترونیک و مخابرات دریایی، تاسیسات دریایی، ناوبری دریایی، روانکارهای دریایی، تجهیزات بندرگاهی، تخلیه و بارگیری صنایع دفاعی و نظامی، بیمه و بازرسی، رنگ و رزین و محصولات شیمایی ارائه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: سازمان بنادر و کشتیرانی سازمان حفاظت محیط زیست کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تأسیسات دریایی، شرکت پتروپارس، کشتی سازی اروند، تاید واتر خاورمیانه، شرکت نفت و فلات قاره و صنایع الکترونیک ایرانی از جمله سازمانها و شرکتهای شاخص شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.
سومین نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران توسط مرکز توسعه تجارت کیش با همکاری انجمن مهندسی دریایی ایران و با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از 20 آذرماه جاری به مدت چهار روز در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می شود.
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