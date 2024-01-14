ژاپن از شوک تلخ گریخت/ زنگ خطر برای مدعیان آسیا به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا یک دیدار از گروه چهارم و دو دیدار از گروه سوم برگزار خواهد شد که در یکی از دیدارهای گروه c تیم ملی فوتبال ایران به مصاف فلسطین خواهد رفت.

ژاپنی‌ها هم که یکی دیگر از مدعیان قهرمانی در این دوره از مسابقات هستند، برابر ویتنام به میدان رفتند و به نخستین پیروزی رسیدند.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر اخبار و رویدادهای مرتبط با جام ملت‌های آسیا و روز سوم این رویداد را در همین خبر تکمیل خواهد کرد.

ژاپن از شوک بزرگ گریخت

تیم ملی فوتبال ژاپن که یکی از مدعیان قهرمانی در هجدهمین دوره رقابت های جام ملت هاست، در شرایطی که از ویتنام دو بر یک عقب افتاده بود در نهایت توانست حریف خود را ۴ بر ۲ شکست دهد و مانع از رقم خوردن اولین شگفتی جام شود.

تیم ملی ویتنام هم مثل تیم های سوریه و حتی تاجیکستان زنگ خطر را برای مدعیان قهرمانی به صدا درآورد و نشان داد فاصله تیم ها با هم کم شده و دیگر هیچ تیمی از پیش برنده نیست.

خبری که اردوی تیم ملی را تحت تاثیر قرارداد

در شرایطی که برخی رسانه‌ها و سایت‌های خارجی ترکیب تیم ملی را حدس زده بودند، اشتباهات آنها باعث تعجب بازیکنان تیم ملی ایران در اردوی خود شد.

تمرینات تیم ملی ایران نشان می‌دهد بیرانوند قطعاً بار دیگر دروازه بان شماره یک خواهد بود و امیر قلعه نویی بدون توجه به تمام حدسیات اشتباه رسانه‌های خارجی از بیرانوند استفاده خواهد کرد. ضمن اینکه سردار آزمون نیز به دلیل تأخیر در ورود به جمع اردونشینان احتمالاً بازی را از روی نیمکت آغاز کند. همچنین امید ابراهیمی نیز بر خلاف اطلاعات سایت‌های عربی منطقه خلیج فارس در بین ۱۱ بازیکن اصلی حضور نخواهد داشت تا سامان قدوس و سعید عزت الهی نبض میدان را برای تیم ملی ایران کنترل کنند.

دلیل خط خوردن دروازه‌بان عربستان فاش شد

به گزارش رسانه‌های عربستان علت حذف نواف العقیدی دروازه‌بان تیم ملی این کشور انضباطی عنوان کردند و نوشتند این بازیکن به دلیل رفتارها و برخوردهای نا متعارف خود در اردوی شاهین‌های سبز از سوی سرمربی اخراج شده است.

ماجرا از این قرار بوده است که او با سرمربی خود یعنی روبرتو مانچینی، به دلیل اتکا به دروازه‌بانانی هم چون احمد الکسار و راغد النجار دچار اختلاف شده است و در ادروی تیم ملی فوتبال این کشور با سرمربی درگیر شده است که بعد از این درگیری مانچینی تصمیم می‌گیرد تا این بازیکن را از اردوی شاهین‌ها اخراج کند.

پیش بینی عجیب در مورد ترکیب ایران

سایت «elclasico۳۶۰» مراکش در گزارشی پیرامون دیدار ایران و فلسطین نوشته است: سرمربی تیم ملی ایران ممکن است در این بازی، علیرضا بیرانوند را که در دیدار دوستانه برابر بورکینافاسو مصدوم شد روی نیمکت قرار دهد و از سید حسین حسینی در درون دروازه استفاده کند.

این سایت ترکیب احتمالی ایران را اینگونه معرفی کرده است: ترکیب احتمالی تیم ملی ایران: سید حسین حسینی، رامین رضائیان، روزبه چشمی، مجید حسینی، میلاد محمدی، علی قلی زاده، امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، حاجی صفی، سردار آزمون و مهدی طارمی.

بنیادی فر داور چهارم دیدار ژاپن

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، موعود بنیادی فر به عنوان داور چهارم دیدار تیم‌های ملی ژاپن و ویتنام برگزیده شد. کیم جونگ هیئوک داور وسط و یون جائه یئول و پارک سانگ جون هر سه از کره جنوبی دیگر اعضا تیم داوری این مسابقه هستند. این بازی در ساعت ۱۵ امروز یکشنبه ۲۴ دی برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای هجدهمین دوره جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است:

جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲

گروه A: قطر ۲ - لبنان صفر

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه B: استرالیا ۲ - هند صفر

گروه A: چین صفر - تاجیکستان صفر

گروه B: ازبکستان صفر - سوریه صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن - ویتنام، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الثمامه

گروه C: امارات - هنگ‌کنگ، ساعت ۱۸ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

گروه C: ایران - فلسطین، ساعت ۲۱ در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی - بحرین ساعت ۱۵ در ورزشگاه جاسم بن حمد

گروه D: اندونزی - عراق، ساعت ۱۸ در ورزشگاه احمد بن علی

گروه E: مالزی - اردن، ساعت ۲۱ در ورزشگاه الجنوب

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه F: تایلند – قرقیزستان، ساعت ۱۸ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

گروه F: عربستان – عمان، ساعت ۲۱ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه A: لبنان - چین، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الثمامه

گروه A: تاجیکستان - قطر، ساعت ۱۸ در ورزشگاه البیت

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه B: سوریه - استرالیا، ساعت ۱۵ در ورزشگاه جاسم بن حمد

گروه B: هند - ازبکستان، ساعت ۱۸ در ورزشگاه احمد بن علی

گروه C: فلسطین - امارات، ساعت ۲۱ در ورزشگاه الجنوب

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه D: عراق - ژاپن، ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

گروه D: ویتنام - اندونزی، ساعت ۱۸ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

گروه C: هنگ‌کنگ - ایران، ساعت ۲۱ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه E: اردن - کره جنوبی، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الثمامه

گروه E: بحرین - مالزی، ساعت ۱۸ در ورزشگاه جاسم بن حمد

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: عمان - تایلند، ساعت ۱۸ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

گروه F: قرقیزستان - عربستان، ساعت ۲۱ در ورزشگاه احمد بن علی

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: تاجیکستان - لبنان، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه جاسم بن حمد

گروه A: قطر - چین، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه B: سوریه - هند، ساعت ۱۵ در ورزشگاه البیت

گروه B: استرالیا - ازبکستان، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الجنوب

گروه C: هنگ‌کنگ - فلسطین، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

گروه C: ایران - امارات، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن - اندونزی، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الثمامه

گروه D: عراق - ویتنام، ساعت ۱۵ در ورزشگاه جاسم بن حمد

پنجشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی - مالزی، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الجنوب

گروه E: اردن - بحرین، ساعت ۱۵ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

گروه F: قرقیزستان - عمان، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

گروه F: عربستان - تایلند، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه اجوکیشن‌سیتی

مرحله یک‌هشتم نهایی

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

بازی شماره ۳۷: صدرنشین گروه B - تیم سوم یکی از گروه‌های C ،A یا D، ساعت ۱۵ در ورزشگاه جاسم بن حمد

بازی شماره ۳۸: تیم دوم گروه A - تیم دوم گروه C، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه احمد بن علی

دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

بازی شماره ۳۹: صدرنشین گروه D - تیم سوم یکی از گروه‌های E ،B یا F، ساعت ۱۵ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی شماره ۴۰: صدرنشین گروه A - تیم سوم یکی از گروه‌های D ،C یا E، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه البیت

سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

بازی شماره ۴۱: تیم دوم گروه B - تیم دوم گروه F، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الجنوب

بازی شماره ۴۲: صدرنشین گروه F - تیم دوم گروه E، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۳: صدرنشین گروه E - تیم دوم گروه D، ساعت ۱۵ در ورزشگاه الثمامه

دیدار شماره ۴۴: صدرنشین گروه C - تیم سوم یکی از گروه‌های B ،A یا F، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه

مرحله یک‌چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۵: بازی شماره ۳۸ - بازی شماره ۳۹، ساعت ۱۵ در ورزشگاه احمد بن علی

دیدار شماره ۴۶: بازی شماره ۳۷ - بازی شماره ۴۲، ساعت ۱۹ در ورزشگاه الجنوب

شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۷: بازی شماره ۴۴ - بازی شماره ۴۳، ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی

دیدار شماره ۴۸: بازی شماره ۴۰ - بازی شماره ۴۱، ساعت ۱۹ در ورزشگاه البیت

مرحله نیمه‌نهایی

سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۴۹: بازی شماره ۴۵ - بازی شماره ۴۶، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه احمد بن علی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

دیدار شماره ۵۰: بازی شماره ۴۷ - بازی شماره ۴۸، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه الثمامه

فینال ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه لوسیل