نجات دو قایق صیادی گرفتار نقص فنی در بندرلنگه

بندرلنگه- مرزبانان بندرلنگه با وجود شرایط جوی نامساعد، دو قایق صیادی گرفتار طوفان را در عملیاتی شبانه سالم به ساحل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع طوفان و گرفتار شدن دو قایق صیادی دچار نقص فنی در حوالی سکوی بلال، مرزبانان بندرلنگه با تصمیم‌گیری فوری و عبور از شرایط نامساعد جوی، خود را به محل حادثه رساندند و با انجام عملیاتی دشوار در تاریکی شب، هر دو قایق و سرنشینان آن‌ها را به‌صورت سالم تحت اسکورت به ساحل منتقل کردند؛ اقدامی که موجب آرامش خانواده‌های نگران و نمایش دوباره آمادگی و مسئولیت‌پذیری دریابانی شد.

