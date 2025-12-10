به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبالتایمز، «چن بینهوا» سخنگوی دفتر امور تایوان در دولت چین اعلام کرد که «لای چینگته» رئیس جزیره تایوان با طرح ادعاهای بیپایه و بزرگنمایی توان خود، در تلاش است با بازی با اعداد، افکار عمومی را گمراه کرده و مردم را فریب دهد.
این اظهارات در واکنش به گفتوگوی ویدئویی اخیر لای با روزنامه نیویورکتایمز مطرح شد؛ جایی که او ادعا کرده بود مایل است به چین، کمک اقتصادی ارائه دهد.
سخنگوی دفتر امور تایوان در دولت چین با اشاره به دادههای رسمی گفت از ابتدای امسال، شاخصهای اصلی اقتصادی سرزمین اصلی چین عملکرد مطلوبی داشتهاند که نشاندهنده توان و پایداری بالای اقتصاد چین است.
به گفته او، در سهماهه نخست تا سوم سال، تولید ناخالص داخلی سرزمین اصلی چین از ۱۰۱.۵ تریلیون یوان (۱۴.۳۷ تریلیون دلار) فراتر رفته که ۵.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و حدود ۴ تریلیون یوان رشد کرده است.
وی افزود: برآورد میشود کل تولید ناخالص داخلی تایوان در پایان سال کمتر از بسیاری از استانهای سرزمین اصلی باشد.
او در ادامه تأکید کرد: واقعاً مشخص نیست اعتماد به نفس لای چینگته از کجا ناشی میشود.
سخنگوی دفتر امور تایوان تصریح کرد که تکیه لای بر حمایت خارجی برای پیشبرد جداییطلبی و تشویق به استقلال تایوان، اقدامی برخلاف اصول اقتصادی است و فقط به «گسست اجباری» دو سوی تنگه تایوان منجر میشود.
او افزود لای چشم خود را بر این واقعیت بسته که صنایع برتر تایوان در حال تخلیه و انتقال اجباری به خارج هستند و صنایع سنتی جزیره با مشکلات شدید مواجهند. تملقگویی و تسلیم او در برابر نیروهای خارجی فقط باعث آسیب بیشتر به تایوان خواهد شد.
چن تأکید کرد که در جهان، تنها یک چین وجود دارد و تایوان بخشی جداییناپذیر از قلمرو چین است و حل مسئله تایوان و تحقق اتحاد کامل ملی، آرمان مشترک تمام مردم چین به شمار میرود.
او گفت: اقتصاد دو سوی تنگه تایوان، بخشی از اقتصاد ملت چین است و پکن همواره بر این باور بوده که چینیهای دو سوی تنگه یک خانواده واحد هستند و سرزمین اصلی متعهد است تبادل و همکاریهای دوطرفه را تقویت کند.
