مربی برزیلی از پرسپولیس جدا شد/ امارات مقصد نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، وسلی ننکا مربی دروازه‌بانان تیم فوتبال پرسپولیس پس از جدایی یحیی گل محمدی از این تیم تصمیم به فسخ قرارداد خود با این باشگاه گرفت و پس از جلسه با مدیران پرسپولیس به صورت توافقی از این تیم جدا شد.

ننکا با یک پیشنهاد از باشگاه‌های اماراتی مواجه شده و طی روزهای آینده قرارداد جدید خود را امضا خواهد کرد.

مدیران پرسپولیس هنوز سرمربی جدید برای تیم انتخاب نکرده‌اند و تمرینات این تیم در روزهای گذشته زیر نظر اوسمار وی را برگزار شده است و اعضای این تیم روز دوم بهمن برای برپایی اردوی امارات راهی این کشور خواهند شد.