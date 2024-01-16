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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۳۵

تمرین استقلال تحت تاثیر انتقال بازیکن فرانسوی به بیمارستان

تمرین استقلال تحت تاثیر انتقال بازیکن فرانسوی به بیمارستان

تیم فوتبال استقلال تهران امروز تمرین با نشاطی را در روز آفتابی اما سرد زمستان پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال از یکشنبه ۲۴ دی ماه آغاز شده است و امروز روز دوم تمرینات با حضور آبی پوشان دنبال شد. در تمرین امروز بازیکنان بیشتر کارهای بدنسازی و تاکتیکی را زیر نظر جواد نکونام دنبال کردند.

تمرین استقلال تحت تاثیر انتقال بازیکن فرانسوی به بیمارستان

تمرین استقلال تحت تاثیر انتقال بازیکن فرانسوی به بیمارستان

در اواسط این جلسه تمرینی، زمانی که تیم برای انجام کارهای تاکتیکی به دو دسته تقسیم شده بود، تلخ‌ترین اتفاق تمرین امروز آبی‌های پایتخت رقم خورد، کوین یامگا بازیکن فرانسوی استقلال از ناحیه صورت مصدوم شد و به دلیل شدت مصدومیت با تشخیص کادر پزشکی استقلال، او با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

تمرین استقلال تحت تاثیر انتقال بازیکن فرانسوی به بیمارستان

کد مطلب 5996501

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