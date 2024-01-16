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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۴۲

امیرعبداللهیان برای شرکت در اجلاس داووس به سوییس سفر کرد

امیرعبداللهیان برای شرکت در اجلاس داووس به سوییس سفر کرد

وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در برنامه‌های اجلاس داووس وارد سوییس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس دعوت به عمل آمده از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در برنامه‌های اجلاس داووس ۲۰۲۴، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در برنامه‌های این اجلاس وارد سوئیس شد.

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر مشارکت در برنامه‌های اجلاس، دیدارهای مختلف دوجانبه ای را با همتایان و مقامات عالی کشورهای مختلف شرکت کننده در اجلاس خواهد داشت که طی آنها موضوعات مورد علاقه دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که اجلاس داووس همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد با حضور مقامات ارشد دولتی و خصوصی کشورهای جهان در شهر داووس سوئیس برگزار می‌شود.

کد مطلب 5996566

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