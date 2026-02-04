به گزارش خبرنگار مهر احمد گلچین عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر از روز ۱۵ بهمن‌ماه به‌صورت رسمی در استان گلستان آغاز شد و تا ۲۲ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این دوره از جشنواره، ۳۲ فیلم منتخب جشنواره فیلم فجر همزمان با پایتخت در استان گلستان اکران می‌شود و دو پردیس سینمایی کاپری و عصر جدید گرگان میزبان علاقه‌مندان به سینما خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به ویژگی شاخص جشنواره امسال گفت: مهم‌ترین تفاوت جشنواره چهل‌وچهارم نسبت به سال‌های گذشته، اکران کامل تمامی فیلم‌های جشنواره در استان‌هاست؛ اقدامی که نشان‌دهنده توجه جدی به ظرفیت‌های فرهنگی استان‌ها و تحقق عدالت فرهنگی در دسترسی به آثار سینمایی است.

گلچین خاطرنشان کرد: این اتفاق، فرصت ارزشمندی برای علاقه‌مندان سینما در استان‌ها فراهم کرده تا جدیدترین تولیدات سینمای ایران را همزمان با تهران روی پرده ببینند و امیدواریم همانند دوره‌های گذشته، شاهد استقبال گسترده هنرمندان، فعالان فرهنگی و عموم مردم باشیم.

وی با تشریح برنامه روز نخست جشنواره گفت: در پردیس سینمایی کاپری گرگان، انیمیشن «نگهبان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی ساعت ۱۶ و فیلم سینمایی «حال خوب زن» به کارگردانی مهدی برزکی ساعت ۱۸:۳۰ اکران شد.

به گفته دبیر جشنواره، در پردیس سینمایی عصر جدید گرگان نیز فیلم سینمایی «بیلبورد» به کارگردانی سعید دشتی ساعت ۱۶:۳۰ و فیلم «حاشیه» به کارگردانی محمدعلیزاده‌فرد ساعت ۱۹ به نمایش در آمد.

چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر در استان گلستان تا ۲۲ بهمن‌ماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت فیلم‌ها را به‌صورت آنلاین از طریق سامانه‌های «گیشه هفت»، «آی‌تیکت»، «سینماتیکت» و «ایران‌تیک» یا به‌صورت حضوری از گیشه سینماها تهیه کنند.