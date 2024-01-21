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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛

هنرمندان و روزنامه‌نگاران به صورت توافقی بیمه می شوند

هنرمندان و روزنامه‌نگاران به صورت توافقی بیمه می شوند

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: هنرمندان و روزنامه‌نگاران می‌توانند در قالب بیمه توافقی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بر اساس توافق این سازمان و صندوق اعتباری هنر، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران فاقد پوشش بیمه می‌توانند در قالب بیمه توافقی، با معرفی صندوق بیمه اعتباری هنر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان قرار بگیرند.

قرارداد بیمه‌های توافقی از جمله بیمه توافقی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران در اجرای ماده یک قانون تأمین اجتماعی و به‌منظور تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی با سازمان‌ها، انجمن‌های صنفی، کانون‌ها و نهادهای مختلف منعقد می‌شود.

بیمه‌های توافقی ماهیت اختیاری دارند و مشمولان می‌توانند با اخذ معرفی‌نامه از نهاد مربوطه و مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه از حمایت‌های قانونی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، درمان (بدون پرداخت سرانه درمان و فرانشیز)، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه پروتز و اروتز، کمک هزینه مراسم ترحیم و کمک هزینه سفر بیمار و همراه برخوردار شوند.

کد مطلب 6000329

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