  1. استانها
  2. فارس
۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

مادر شهیدان «عبدالرضا و عبدالرسول سجادیان» به خاک سپرده شد

مادر شهیدان «عبدالرضا و عبدالرسول سجادیان» به خاک سپرده شد

شیراز – آیین تشییع و خاک‌سپاری مادر شهیدان دفاع مقدس «سیدعبدالرضا و سیدعبدالرسول سجادیان» با حضور پرشور مردم شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر حاجیه خانم طاهره صفوی مادر شهیدان سیدعبدالرضا و سیدعبدالرسول سجادیان از شهدای استان فارس در هشت سال دفاع مقدس ظهر یکشنبه در میان استقبال پرشور مردم شهیدپرور شیراز از مقابل مسجد امام حسن (ع) در خیابان شهدای شیشه‌گری به سمت گلزار شهدای دارالرحمه شیراز تشییع شد.

پس از آئین وداع با پیکر مادر این شهیدان گرانقدر، پیکر وی در قطعه والدین شهدا در جوار فرزندان شهیدش سیدعبدالرضا و سیدعبدالرسول به خاک سپرده شد.

شهید سیدعبدالرضا سجادیان پنجم مهر سال ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی آبادان به شهادت رسید و شهید سید عبدالرسول سجادیان نیز ۶ مرداد سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی اسلام آباد غرب آسمانی شد.

حاجیه خانم طاهره صفوی مادر شهیدان عبدالرضا و عبدالرسول سجادیان دیروز در سن ۹۳ سالگی بر اثر کهولت سن و ایست قلبی دعوت حق را لبیک گفته بود.

کد مطلب 6000635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها