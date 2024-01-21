مادر شهیدان «عبدالرضا و عبدالرسول سجادیان» به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر حاجیه خانم طاهره صفوی مادر شهیدان سیدعبدالرضا و سیدعبدالرسول سجادیان از شهدای استان فارس در هشت سال دفاع مقدس ظهر یکشنبه در میان استقبال پرشور مردم شهیدپرور شیراز از مقابل مسجد امام حسن (ع) در خیابان شهدای شیشه‌گری به سمت گلزار شهدای دارالرحمه شیراز تشییع شد.

پس از آئین وداع با پیکر مادر این شهیدان گرانقدر، پیکر وی در قطعه والدین شهدا در جوار فرزندان شهیدش سیدعبدالرضا و سیدعبدالرسول به خاک سپرده شد.

شهید سیدعبدالرضا سجادیان پنجم مهر سال ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی آبادان به شهادت رسید و شهید سید عبدالرسول سجادیان نیز ۶ مرداد سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی اسلام آباد غرب آسمانی شد.

حاجیه خانم طاهره صفوی مادر شهیدان عبدالرضا و عبدالرسول سجادیان دیروز در سن ۹۳ سالگی بر اثر کهولت سن و ایست قلبی دعوت حق را لبیک گفته بود.