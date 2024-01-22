اهداف نخستین رویداد فرهنگی، ورزشی «جوان پهلوان» تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رویداد بزرگ فرهنگی ورزشی استان تهران «جوان پهلوان» امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه در شهرداری باقرشهر برگزار شد.

در این نشست مرتضی همتی شهردار باقر شهر در خصوص رویداد بزرگ «جوان پهلوان» اظهار داشت: در هفت ماه گذشته تمام تلاش‌های ما بر این بوده است تا با یک ریل گذاری درست شرایط رسیدن به اهداف خودمان در شهرداری باقرشهر را فراهم کنیم. بودجه شهرداری باقر شهر با ورود ما به شهرداری ۳۰۰ میلیارد بود که کفاف هزینه‌های برنامه‌های ما را نمی‌داد. هدف‌گذاری ما این بود که بدون فشاری که وارد شود این بودجه به ۶۰۰ میلیارد برسد که با تلاش‌ها و زحمات همکارانم این امر محقق شد.

وی افزود: در ابتدای امر پروژه‌های غیر لازم را لغو کردیم و مجبور پروژه‌های مورد نیاز را دریافت کردیم تا بتوانیم مشکلات و نیازهای باقر شهر را برآورده کنیم. در حال حاضر پروژه‌های که در حال انجام است به ارزش حدود ۲۲۰ میلیارد در حال انجام است.

همتی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ورزشکاران گفت: ما در کنار اتفاقاتی که برای شهرداری مهم است چند سر فصل مهم را سر لوحه کار خود قرار دادیم که یکی از آنها بیانات مقام معظم رهبری در خصوص امید آفرینی در میان مردم است. وظیفه تحقق این سخن معظم له است چرا که ایجاد انبساط اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات برای شهرداری است.

شهردار باقرشهر در خصوص رویداد بزرگ «جام جوان پهلوان» عنوان کرد: در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با ورزشکاران و تأکیدات ایشان تصمیم بر این گرفتیم تا یک رویداد فرهنگی، ورزشی را برای نخستین بار با نام جام «جوان پهلوان» برگزار کنیم. عمده فعالیت‌های این رویداد در بین جوانان است که علاوه بر ورزش باید روحیه پهلوانی هم در بین جوانان زنده شود و مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه در خصوص نحوه برگزاری این رویداد گفت: مسابقات و مراسم‌های مختلفی در دهه فجر در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد اما در این جشنواره و رویدادهای آن با حضور ۵ هزار ورزشکار در ۲۵ رشته ورزشی برگزار خواهد شد. این رویداد از ۵ بهمن ماه در ۳ سالن ورزشی به صورت متمرکز آغاز می‌شود و در ۱۹ بهمن ماه مراسم اختتامیه این رویداد به پایان خواهد رسید. در کنار این رویداد برنامه‌های جانبی از جمله برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه و دستاوردهای انقلاب و.... برگزار خواهد شد.

همتی در خصوص ظرفیت‌های باقر شهر عنوان کرد: در باقر شهر توانمندی بالایی دارد اما مغفول مانده است. در سال‌های گذشته زحمات زیادی در این منطقه کشیده شده اما هیچ تعریفی از آن در خارج بز این شهر ندارد. این شهر دارای هویت‌های معنوی زیادی است اما هیچ گاه دیده نشده است. باقر شهر ۱۲۸ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده که باعث افتخار است. اما به لحاظ اجرایی هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

شهردار باقر شهر با اشاره به بضاعت ورزشی کشور گفت: عمده بضاعت ورزش کشور در تهران و عمده بضاعت ورزش پایتخت در جنوب تهران است که بخش بزرگ آن به باقر شهر مربوط می‌شود. بیشتر ورزشگاه و سالن‌های باقرشهر پر از ورزشکار است که به همین دلیل نیازمند توجهات زیادی هستیم. این شهر باید برند ورزش معرفی شود، حقوق ورزشکاران ما به دلیل بی توجهی‌ها تضعیف شده است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم این رویداد را بزرگترین رویداد کشور شود گفت: جام جوان پهلوان فرصتی است تا بضاعت ورزشی باقر شهر به سطح کلان ورزش کشور معرفی شود. این نخستین دوره برگزاری مسابقات است و قطعاً دارای نقاط ضعف خواهد بود. در دوره‌های بعدی با توجه به تجربه‌ای که به دست خواهیم آورد بهتر خواهد شد. به واسطه این رویداد زیر ساخت‌ها و مجموعه‌های ورزشی باقر شهر بازسازی شده‌اند. ما امیدواریم این رویداد را به یکی از از معتبرترین رویدادهای کشور برسانیم.

همتی در پایان درباره هزینه‌های این رویداد گفت: بیشتر هزینه‌ها بابت بازسازی سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی می‌شود. ورزشگاهی که سال‌ها دست نخورده باقی مانده، فرسوده شدن و بیش از ۷۵ درصد هزینه‌ها بابت به روز رسانی کردن است. در این رویداد حتی ریالی از ورزشکاران مبلغ ورودی گرفته نخواهد شد. ما به دنبال آن هستیم هویت ورزشی باقرشهر شکل بگیرد، چرا که دغدغه ما اجتماعی است.