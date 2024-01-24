گزارش رویترز از زمزمه خروج نیروهای آمریکایی از عراق!

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ادعا کرد که برخی شواهد نشان دهنده آغاز مذاکرات اولیه دو کشور عراق و آمریکا با هدف پایان حضور نظامی این کشور در عراق است.

بر پایه این گزارش، خبرگزاری رویترز از محتوای نامه آمریکا به وزیر خارجه عراق از طریق سفیر آمریکا در بغداد خبر داد.

این خبرگزاری مدعی شد محتوای این نامه درباره آغاز مذاکرات اولیه دو کشور در رابطه با پایان عملیات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در عراق است.

این خبرگزاری در عین حال تاکید کرد که این روند ممکن است چندین ماه تا سال‌ها طول بکشد، بنابراین خروج نیروهای آمریکایی قریب الوقوع نیست.

از سوی دیگر، شبکه خبری سی ان ان ان به نقل از منابعی نوشت که انتظار می‌رود که واشنگتن مذاکرات خود را با بغداد در خصوص آینده حضور نظامی آمریکا در عراق به زودی آغاز کند.

سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی همچنین با اشاره به حضور نیروهای این کشور در سوریه گفت که این کشور قصد ندارد نیروهای خود از سوریه خارج کند و این موضوع در دست بررسی نیست.