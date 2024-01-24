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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱:۱۸

گزارش رویترز از زمزمه خروج نیروهای آمریکایی از عراق!

گزارش رویترز از زمزمه خروج نیروهای آمریکایی از عراق!

رویترز به نقل از منابع خود روز چهارشنبه فاش کرد که کاخ سفید در نامه‌ای مهم به دولت عراق درباره شروط اولیه خود درباره پایان دادن به حضور نظامی در عراق خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ادعا کرد که برخی شواهد نشان دهنده آغاز مذاکرات اولیه دو کشور عراق و آمریکا با هدف پایان حضور نظامی این کشور در عراق است.

بر پایه این گزارش، خبرگزاری رویترز از محتوای نامه آمریکا به وزیر خارجه عراق از طریق سفیر آمریکا در بغداد خبر داد.

این خبرگزاری مدعی شد محتوای این نامه درباره آغاز مذاکرات اولیه دو کشور در رابطه با پایان عملیات ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا در عراق است.

این خبرگزاری در عین حال تاکید کرد که این روند ممکن است چندین ماه تا سال‌ها طول بکشد، بنابراین خروج نیروهای آمریکایی قریب الوقوع نیست.

از سوی دیگر، شبکه خبری سی ان ان ان به نقل از منابعی نوشت که انتظار می‌رود که واشنگتن مذاکرات خود را با بغداد در خصوص آینده حضور نظامی آمریکا در عراق به زودی آغاز کند.

سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی همچنین با اشاره به حضور نیروهای این کشور در سوریه گفت که این کشور قصد ندارد نیروهای خود از سوریه خارج کند و این موضوع در دست بررسی نیست.

کد مطلب 6004204

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      0 0
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      فقط وقت خریدن است....آمریکا هم به ضرب المثل «از این ستون تا آن ستون فرج است»اعتقاد داره!! گروههای مقاومت نباید فریب بخورند!
    • IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      0 0
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      این طرح فریب است.
    • علی IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      0 0
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      یک روزه باید خارج شوند..
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      0 0
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      همواره غربی ها دروغ می گویند با ترفند مذاکره برای خارج شدن از عراق ، در صدد هستند تا بهشون حمله نشه همین و بس آنقدر بیرون رفتن از عراق را کش می دهند تا جنگ توی غزه تموم بشه

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