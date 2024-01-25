تلاش برای تعطیلی یک زندان دیگر در البرز

محمدجواد کاظمینی در گفت وگو با خبرنگار مهر یکی از ریشه‌ها و دلایل مهم بروز آسیب‌های اجتماعی در استان البرز را وجود زندان‌ها دانست و گفت: در برخی از این زندان‌ها زندانیانی از اقصی نقاط کشور و خارج از این استان نگهداری می‌شوند که این موضوع موجب مهاجرت بی رویه و بی حساب و کتاب نزدیکان آنها به استان البرز شده است.

وی عنوان کرد: معمولاً این افراد بزه‌هایی را به همراه خود وارد استان می‌کنند یا دچار آسیب‌هایی می‌شوند که این موضوع موجب شده به مرور زمان آمار آسیب‌های اجتماعی در البرز بر اثر وجود زندان‌ها افزایش یابد. یکی از علت‌های مهم و ریشه‌ای شکل گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در این استان نیز وجود زندان هاست.

کاظمینی خروج زندان‌ها به ویژه زندان‌های غیرمرتبط با این استان از البرز را یکی از مطالبات و خواسته‌های همیشگی مردم برشمرد و بیان کرد: بر اساس همین مطالبه، مسؤولین البرز اهتمام و انگیزه تعطیلی و خارج کردن زندان‌ها را پیدا کردند و با کمک ریاست جمهور و ریاست قوه قضائیه در گام نخست زندان رجایی شهر تعطیل شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که مقدمات و شرایطی را فراهم کنیم تا زندان‌های بیشتری در البرز تعطیل شوند، بنابراین در تلاش هستیم از میان سه زندان باقیمانده در این استان یک زندان دیگر نیز تعطیل شود که این موضوع نیازمند فراهم کردن مقدمات و اخذ مجوزهای لازم است.

وی با اشاره به اینکه هنوز زندانی بدین منظور مشخص نشده و انتخاب زندان موردنظر بستگی به مطالعات و بررسی‌ها دارد، عنوان کرد: جلساتی در این زمینه برگزار شده و اکنون مذاکرات لازم در حال انجام است. باید تمام تلاش خود را در مسیر اصلاح علت و ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در البرز باشیم تا به مرور این آسیب‌ها کاهش یابند.