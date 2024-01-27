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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۰

سازمان فضایی ژاپن منتشر کرد؛

عکسی از لندر ژاپنی روی ماه

عکسی از لندر ژاپنی روی ماه

سازمان فضایی ژاپن عکسی از لندر خود روی ماه را منتشر کرد که در فاصله ۱۰۰ متری محل تعیین شده فرود آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال،سازمان فضایی ژاپن(JAXA)لندرSLIM این کشور روز شنبه هفته گذشته در ۳۲۸ فوتی یا ۱۰۰ متری یا اندکی بیشتر از نصف زمین فوتبال آمریکایی از مکان تعیین شده روی ماه فرود آمده است.

سازمان فضایی ژاپن اعلام کرد فناوری فرود ابداع شده به لندر در فرود کمک کرده و این عملیات را یک موفقیت دانست.

در بیانیه JAXA آمده است: هرچند ارزیابی های دقیق تری انجام خواهد شد اما می توان ادعا کرد فرود در محل با دقت ۳۲۸ فوت مهم ترین عملیاتSLIM به حساب می آید که البته لندر به آن دست یافته است.

این سازمان در بیانیه ای جداگانه اعلام کرد: ربات های اکتشاف گر کوچکی از لندر به روی سطح ماه خارج شده اند تا فعالیت هایی از جمله ثبت نخستین تصویر اثبات وجود SLIM روی ماه را انجام دهند. در بیانیهJAXAآمده است: طبق داده های تله متری پس از ارسال SLIM، ابزارLEV-1 حرکات جهشی برنامه ریزی شده و ارتباط مستقیم با ایستگاه روی زمین را انجام داد.

JAXA عکس لندر ژاپنی روی ماه را در پلتفرم ایکس( توییتر سابق) به اشتراک گذاشت.

کد مطلب 6004744
شیوا سعیدی

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