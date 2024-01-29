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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۳

پس از یک فرود عجیب؛

لندر ماه ژاپنی از خواب بیدار شد

لندر ماه ژاپنی از خواب بیدار شد

سازمان فضایی ژاپن(JAXA) اعلام کرد لندر ماه آن دوباره به حیات برگشته و می تواند ماموریت خود را برای تحقیق روی سطح سیاره انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این خبر غیرمنتظره که چشم اندازه برنامه فضایی ژاپن را بهبود می دهد، ۹ روز پس از آن اعلام شد که لندر SLIM با زاویه ای عجیب روی ماه فرود آمد، به طوریکه پنل های خورشیدی آن به شیوه نادرست قرار گرفتند.

JAXA در پلتفرم ایکس(توییتر سابق) نوشت: ما موفق شدیم عصر دیروز با SLIM ارتباط برقرار کنیم و عملیات ها را از سر بگیریم. ما به سرعت مشاهدات علمی با ابزارMBC آغاز کردیم و به طور موفقیت آمیز به نخستین نور برای مشاهده ۱۰ باند دست یافتیم.

این بخش از بیانیه سازمان فضایی ژاپن به دوربین طیف سنجی چندباندی لندر اشاره دارد.

با فرود SLIM روی ماه در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، ژاپن به پنجمین کشوری تبدیل شد که فضاپیمایی را روی سطح ماه فرود آورده است. اما طی فرایند فرود، ابزار با مشکلی در موتور خود روبرو شد و در نهایت با زاویه ای نامتناسب روی سطح ماه نشست.

این بدان معنا بود پنل های خورشیدی لندر به جای آنکه به سمت بالا باشند، رو به غرب بودند. بنابراین مشخص نبود لندر می تواند نور خورشید کافی برای ادامه فعالیت داشته باشد یا خیر.

هفته گذشته سازمان فضایی ژاپن لندر را ۱۲ درصد شارژ باقیمانده خاموش کرده بود تا بتواند آن را در هفته جاری بیدار و آماده فعالیت کند.

کد مطلب 6007679
شیوا سعیدی

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