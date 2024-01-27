تشدید بارش برف و باران در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز بارش‌ها در غرب و زاگرس مرکزی تشدید شده و نیمه غربی و مناطقی از جنوب و شمال شرق کشور را نیز فرا می‌گیرد.

یکشنبه در دامنه‌های زاگرس واقع در جنوب غرب، غرب و شمال غرب کشور بارش پراکنده رخ می‌دهد و سپس بارش به شرق سواحل دریای خزر و کل نوار شرقی کشور کشیده خواهد شد.

امروز خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و یکشنبه شرق خلیج فارس مواج است. یکشنبه و دوشنبه نیز دریای خزر مواج است.

آسمان تهران امروز شنبه (۷ بهمن) ابری، در برخی ساعات همراه با بارش باران و مه رقیق و از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و در روز یکشنبه (۸ بهمن) ابری، با بارش پراکنده و به تدریج وزش باد شدید و کاهش ابر با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طی امروز و فردا بندرعباس با دمای ۲۵ و ۲۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۹- و ۱۰- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.