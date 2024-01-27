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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۱۶

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛

تشدید بارش برف و باران در کشور

تشدید بارش برف و باران در کشور

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز بارش‌ها در غرب و زاگرس مرکزی تشدید شده و نیمه غربی و مناطقی از جنوب و شمال شرق کشور را نیز فرا می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز بارش‌ها در غرب و زاگرس مرکزی تشدید شده و نیمه غربی و مناطقی از جنوب و شمال شرق کشور را نیز فرا می‌گیرد.

یکشنبه در دامنه‌های زاگرس واقع در جنوب غرب، غرب و شمال غرب کشور بارش پراکنده رخ می‌دهد و سپس بارش به شرق سواحل دریای خزر و کل نوار شرقی کشور کشیده خواهد شد.

امروز خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و یکشنبه شرق خلیج فارس مواج است. یکشنبه و دوشنبه نیز دریای خزر مواج است.

آسمان تهران امروز شنبه (۷ بهمن) ابری، در برخی ساعات همراه با بارش باران و مه رقیق و از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و در روز یکشنبه (۸ بهمن) ابری، با بارش پراکنده و به تدریج وزش باد شدید و کاهش ابر با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طی امروز و فردا بندرعباس با دمای ۲۵ و ۲۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۹- و ۱۰- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

کد مطلب 6005303

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    نظرات

    • متروپل RO ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      6 1
      پاسخ
      تگرگ میخواهیم برف خز شده
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      2 2
      پاسخ
      خدا کنه راست باشه ولی بازم کم بود آب در‌‌ راهه وسران کشور باید الان کاری بکنند فردا دیره همیشه بعد از مردم اینا بیدار میشن وبه هشدارهای مردم اهمیت نمیدن ومهاجربن مجاز وغیر مجاز را بیرون کنند

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