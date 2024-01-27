حکم دادگاه لاهه علیه رژیم صهیونیستی تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «نالدی پاندور» وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی رأی دیوان بین المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی را اقدامی تاریخی خواند.

پاندور در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین افزود: دلایل و موجبات قانونی رأی دیوان بین المللی دادگستری و اتخاذ تدابیر معین در مورد رویکرد اسرائیل، شاخص مهمی مبنی بر جدیت دادگاه در این پرونده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه این اولین بار است که چنین شکایتی علیه «اسرائیل» مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد که حکم دادگاه لاهه به سرعت در مورد اقدامات موقت صادر شد.

وزیر خارجه آفریقای جنوبی در بخش دیگری از مصاحبه خود از کشورهای آفریقایی و عربی و همه کشورهای نیمکره جنوبی زمین خواست تا برای پیگیری این موضوع در کنار فلسطین باشند.

«جوآن دونوگو»، قاضی دادگاه لاهه عصر جمعه در جلسه صدور حکم درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی درباره وقوع نسل کشی در غزه، تاکید کرد: ما به شدت درباره ادامه کشته شدن غیرنظامیان در نوار غزه نگران هستیم.

در جریان جلسه صدور حکم دادگاه لاهه، رژیم صهیونیستی بارها و بارها به دلیل استفاده از زور در غزه، اظهارات تحریک‌کننده مقامات ارشد رژیم صهیونیستی که با هدف سلب شأن انسانیت از فلسطینیان و تحریک جامعه جهانی مطرح شده و همچنین به‌دلیل کشتار ده‌ها هزار نفر و مجروح کردن بیشمار غیرنظامی بیگناه در باریکه غزه، به شدت هدف انتقاد قرار گرفت.

در این ارتباط، شورای امنیت اعلام کرد پس از اعلام تصمیمات دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه نشست اضطراری را در رابطه با جنگ در غزه و حکم صادره از لاهه برگزار خواهد کرد.

همچنین وزارت خارجه آفریقای جنوبی تاکید کرد که حکم دادگاه لاهه یک پیروزی قاطع برای حاکمیت قانون و نقطه عطفی مهم در جستجوی عدالت برای ملت فلسطین است.

در بیانیه وزارت خارجه آفریقای جنوبی آمده است: شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون به طور رسمی از حکم دادگاه مطلع خواهد شد. حق وتو برخی کشورها نمی‌تواند مانع برقراری عدالت بین‌المللی شود به ویژه در بحبوحه شرایط غزه که هر لحظه به واسطه اقدامات اسرائیل و نقض کنوانسیون نسل‌کشی، وخیم‌تر می‌شود.