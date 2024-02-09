وزیر خارجه آفریقای جنوبی به علت شکایت از رژیم صهیونیستی تهدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نالدی پاندور» وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرد که او و خانواده‌اش (شوهر و فرزندانش) به علت حمایت از فلسطین در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه، تهدیدهایی دریافت کرده‌اند.

پاندور ضمن علنی ساختن این تهدیدها گفت: یکی از وزرای همکارم برای من اعلامیه‌ای فرستاد و گفت که اسرائیل ما را بازوی قانونی حماس توصیف کرده است. آیا دولت آفریقای جنوبی واقعاً بازوی قانونی حماس است؟

وی افزود: می‌دانید که می‌گفتند من دستوراتم را از ایران دریافت می‌کنم و از حامیان داعش هستم، در حالی که نمی دانم کلمه داعش به چه معناست. این اخبار جعلی و توهین‌هایی است که بعداً منتشر خواهد شد.

وزیر خارجه آفریقای جنوبی تأکید کرد که با وجود این تهدیدها، کشورش به حمایت خود از فلسطین ادامه خواهد داد.

«سیریل رامافوزا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی اواخر ژانویه گذشته هشدار داد که کشورش پس از ارجاع رژیم اشغالگر اسرائیل به دادگاه بین المللی دادگستری به اتهام ارتکاب نسل کشی علیه فلسطینیان، با حملات سیستماتیک برای تغییر حکومت مواجه خواهد شد.

آفریقای جنوبی ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسل کشی در نوار غزه به دادگاه بین المللی لاهه ارائه کرد.