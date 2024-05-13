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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۳۱

رئیس شاباک: ۱۰ نفر از نیروهایمان را از دست دادیم/ شکست خوردیم

رئیس شاباک: ۱۰ نفر از نیروهایمان را از دست دادیم/ شکست خوردیم

رئیس شاباک رژیم صهیونیستی و وزیر دارایی این رژیم به شکست در هفتم اکتبر اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رونین بار، رئیس سرویس‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما از ابتدای جنگ ۱۰ نفر از اعضای خود را از دست دادیم و در هفتم اکتبر نتوانستیم پوشش امنیتی فراهم کنیم.

رئیس شاباک همچنین افزود: ما در حال بررسی عمیق نقش سرویس شاباک در مقابله با حمله حماس در ۷ اکتبر هستیم که تحقیقات دردناک و مهمی است. همه ما احساس می‌کنیم که آن پوشش امنیتی که همیشه به آن افتخار می‌کردیم را نتوانستیم در هفتم اکتبر برای اسرائیلی ها فراهم کنیم.

رونین بار گفت: همه ما احساس شکست داریم و این احساس را داریم که می‌توانستیم از وقوع آن جلوگیری کنیم و من به‌عنوان رئیس شاباک و مسؤول فعالیت‌های آن، بیش از هر فرد دیگری این احساس را دارم. ما در حال بررسی عمیق نقش شاباک در مقابله با حمله حماس در هفتم اکتبر هستیم. تحقیقی دردناک و مهم. ما از این موضوع درس خواهیم گرفت و آنچه را لازم است اصلاح خواهیم کرد.

از سوی دیگر بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد: ما شکست خوردیم و نتوانستیم از اسرائیلی ها محافظت کنیم.

کد مطلب 6105348

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