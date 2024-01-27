برگزاری اولین رویداد ملی پیچینگ تخصصی مستند/ فراخوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فراخوان اولین رویداد پیچینگ تخصصی مستند در سطح ملی با هدف حمایت حرفه‌ای و ارتقای سطح کیفی آثار کوتاه مستند، توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد.

کلیات:

متقاضیان دریافت حمایت در سراسر کشور، می‌توانند نهایتا تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام و ارایه طرح کامل خود در پرتال تولید انجمن یعنی این‌جا و در بخش حمایت پیش از تولید اقدام کنند.

متقاضیان درباره ارایه طرح در هریک از زیر گونه‌های قالب مستند از قبیل مشاهده‌ای، شاعرانه، تعاملی، انعکاسی، هیبریدی، پرتره، آرشیوی و … آزاد هستند.

شرکت در این رویداد مختص متقاضیان سطح حرفه‌ای بوده و درخواست متقاضیان فاقد اقلاً ۲ نمونه کار مرتبط بررسی نخواهد شد. همچنین هر فیلمساز امکان ارایه تنها یک طرح را در این رویداد خواهد داشت.

شرایط و ضوابط:

الف) ضروری است متقاضیان ضمن تکمیل دقیق اطلاعات با توجه به آیین نامه مندرج در صفحه اول پرتال، نمونه کار و سایر موارد ضروری مانند فیلمنامه یا طرح کامل (اقلاً یک صفحه) به انضمام پژوهش، برآورد مالی، و مستندات تصویری (مود بورد، عکس لوکیشن و کاراکتر و …) را در پرتال تولید بارگذاری کنند.

همچنین لازم است در مرحله ثبت طرح و در کادر مربوطه، علاوه بر به نام اثر، عبارت (پیچینگ ویژه مستند) نیز قید شود.

ب) ضروری است متقاضیان فرم پرسشنامه ضمیمه این فراخوان را تکمیل و هنگام ثبت اثر، در بخش یادداشت کارگردان پرتال تولید انجمن بارگذاری کنند.

تبصره ۱: هیچ یک از آثار ارسالی نباید پیش از این به هیچ شکلی (اعم از آماتوری، حرفه‌ای، کوتاه یا بلند) تولید شده باشند. در غیر این‌صورت انجمن سینمای جوانان ایران در هر مرحله از فرایند تصویب یا ساخت، حق فسخ یک‌طرفه قرارداد و بازپس‌گیری اقساط پرداختی را دارا خواهد بود.

تبصره ۲: ثبت و ارایه هر اثر به منزله ادعای مالکیت آن تلقی شده و انجمن در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی احتمالی در خصوص مالکیت طرح یا ایده مابین ثبت کننده و نهاد یا شخص سوم، هیچ گونه مسؤولیتی را نخواهد پذیرفت.

تبصره ۳: تولید مشارکتی هر اثر مصوب، با شخص یا نهاد سرمایه‌گذار ثالث، از طریق عقد تفاهم‌نامه پس از جلسه مشترک (انجمن، فیلمساز، سرمایه‌گذار ثالث) امکان‌پذیر است.

داوری:

بررسی آثار ثبت شده در این رویداد، در دو مرحله مقدماتی و نهایی صورت خواهد پذیرفت. صاحبان آثاری که پس از بررسی اولیه به مرحله نهایی راه یابند به جلسه پیچینگ دعوت شده و در صورت تصویب شورای عالی داوری، امکان عقد قرارداد و دریافت حمایت مالی انجمن را جهت تولید اثر خود خواهند یافت.

سطح حمایت:

آثار مصوب در جلسه پیچینگ با توجه به رزومه فیلمساز، سطح اثر، مختصات تولیدی و کیفیت ارایه، امکان دریافت بودجه تولیدی انجمن سینمای جوانان ایران را تا سقف ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دارا خواهند بود.

زمان‌بندی:

آخرین مهلت ثبت اثر: ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۲

اعلام راه یافتگان مرحله نهایی: ۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۲

تاریخ جلسه پیچینگ: ۱۴-۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲

اعلام نتایج: ۲۲ / ۱۲ / ۱۴۰۲

بر این اساس، ثبت اثر صرفاً با تکمیل کردن فرم توجیهی طرح مستند امکان پذیر است و باید فایل پیوست فراخوان هنگام ثبت نام بارگذاری شود.