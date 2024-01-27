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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰

سرهنگ طرهانی خبر داد؛

انهدام باند ۳ نفره سرقت احشام

انهدام باند ۳ نفره سرقت احشام

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری و انهدام باند ۳ نفره سرقت احشام توسط پلیس آگاهی این فرماندهی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: در پی وقوع سرقت احشام در دی ماه امسال در محدوده کهریزک و ارسال پرونده به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع سریعاً در دستور کار کارآگاهان آن پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل وقوع سرقت و بررسی‌های تخصصی تعداد ۳ متهم که ۲ سارق و یک مال‌خر در زمینه سرقت احشام بودند را شناسایی کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرانجام در پنجم بهمن ماه مخفیگاه متهمان را در محدوده کهریزک شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی روز گذشته تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ طرهانی با اشاره به دستگیری هر ۳ متهم بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه آنان تعداد ۱۵ رأس گوسفند کشف و تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهمان ۳۴ الی ۴۰ ساله سابقه دار به بزه انتسابی معترف و جهت تکمیل اطلاعات با هماهنگی‌های قضائی تحت نظر قرار گرفتند.

کد مطلب 6006035

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