انهدام باند ۳ نفره سرقت احشام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: در پی وقوع سرقت احشام در دی ماه امسال در محدوده کهریزک و ارسال پرونده به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع سریعاً در دستور کار کارآگاهان آن پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل وقوع سرقت و بررسی‌های تخصصی تعداد ۳ متهم که ۲ سارق و یک مال‌خر در زمینه سرقت احشام بودند را شناسایی کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرانجام در پنجم بهمن ماه مخفیگاه متهمان را در محدوده کهریزک شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی روز گذشته تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ طرهانی با اشاره به دستگیری هر ۳ متهم بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه آنان تعداد ۱۵ رأس گوسفند کشف و تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهمان ۳۴ الی ۴۰ ساله سابقه دار به بزه انتسابی معترف و جهت تکمیل اطلاعات با هماهنگی‌های قضائی تحت نظر قرار گرفتند.