نشست باشگاه کتابخوانی جوانی جمعیت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه کتابخوانی جوانی جمعیت، با حضور مادران و زنان نخبه توسط خانه نسا (اولین کانون فرهنگی تبلیغی جوانی جمعیت و موزه ملی انقلاب اسلامی) در گالری فکه موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد.

این‌جلسات با شعار دوستدار مادر و کودک برگزار می‌شوند و سعی بر حمایت مادران با حضور کودکانشان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارند.

در نشست باشگاه کتابخوانی جوانی جمعیت، موضوعات جریان‌شناسی پیری جمعیت، جوان شدن جمعیت، فرزندآوری و خانواده خوش جمعیت خانواده سه فرزندی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.