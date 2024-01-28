  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

با حضور مادران و زنان نخبه؛

نشست باشگاه کتابخوانی جوانی جمعیت برگزار شد

نشست باشگاه کتابخوانی جوانی جمعیت برگزار شد

نشست باشگاه کتابخوانی جوانی جمعیت با حضور مادران و زنان نخبه در گالری فکه موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه کتابخوانی جوانی جمعیت، با حضور مادران و زنان نخبه توسط خانه نسا (اولین کانون فرهنگی تبلیغی جوانی جمعیت و موزه ملی انقلاب اسلامی) در گالری فکه موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد.

این‌جلسات با شعار دوستدار مادر و کودک برگزار می‌شوند و سعی بر حمایت مادران با حضور کودکانشان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارند.

در نشست باشگاه کتابخوانی جوانی جمعیت، موضوعات جریان‌شناسی پیری جمعیت، جوان شدن جمعیت، فرزندآوری و خانواده خوش جمعیت خانواده سه فرزندی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

کد مطلب 6006630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها