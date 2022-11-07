بلیت موزه ها برای مادران دارای سه فرزند نیم بها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ادیب‌زاده مدیرکل موزه‌ها وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با توجه به بند الف از ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با موضوع نیم‌بها کردن ورودی تمامی اماکن، بناهای تاریخی و موزه‌های تابعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مصوب ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای مادران دارای سه فرزند و بیش‌تر، معاونت توسعه مدیریت و منابع و اداره‌کل موزه‌ها برای اجرایی کردن این بند طی بخشنامه‌ای به تمامی استان‌ها، موزه‌ها را موظف به نیم‌بها کردن ورودی برای این گروه هدف کرد.

وی افزود: براساس گزارش دریافت شده از استان‌ها در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰ هزار نفر از این گروه هدف از موزه‌ها به شکل نیم‌بها بازدید کردند.

ادیب‌زاده تصریح کرد: پیگیری‌های لازم در خصوص اخذ شناسه ویژه مادران دارای سه فرزند و بیش‌تر از ثبت احوال کشور برای درج در سامانه فروش الکترونیکی بلیت موزه‌ها و اماکن تاریخی در دست اقدام است. در حال حاضر هویت این گروه با مراجعه حضوری به موزه‌ها و بررسی مدارک معتبر (شناسنامه) در سراسر کشور در حال انجام است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این قانون تسهیلاتی همچون نیم‌بها شدن هزینه موزه‌ها، اماکن تاریخی، فرهنگی، ورزشی و سینماها برای مادران دارای سه فرزند در نظر گرفته شد.