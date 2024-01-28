رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی: بانک مسکن هم نفت فروش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (۸ بهمن‌ماه) قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی منعقد شد.

مهدی غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی جزئیات این قرارداد را تشریح کرد و گفت: در آستانه دهه فجر سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این حرکت را به فال نیک خواهیم گرفت تا این صندوق با حفظ جایگاه ارزی خود بتواند نقش مؤثری در مسکن کشور داشته باشد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بر اساس اساس‌نامه خود یک صندوق ارزی است که باید تدابیری در این راستای صورت می‌گرفت که بنا شد این صندوق تا سقف ۲ میلیارد دلار نزد بانک مسکن سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: دو میلیارد دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بانک مسکن با نرخ ۲ درصد سرمایه گذاری می‌شود و در مقابل بانک مسکن مجوز دارد تا به صورت ارزی تسهیلات دهد و مدت زمان این قرار داد ۳ ساله است؛ همچنین باز پرداخت این سرمایه به صندوق توسعه ملی نیز به صورت ارزی خواهد بود.

این مسؤول تاکید کرد: بانک مسکن از طریق این روند اقتصادی و سودی که کسب می‌کند می‌تواند در راستای تسهیلاتی که به مردم اعطا می‌کند سود کمتری دریافت کند.

وی تصریح کرد: دو میلیارد دلار دیگر در روزهای آتی پس‌از اینکه با وزارت نفت به تفاهم رسیدیم به بانک مسکن اعطا خواهد شد تا بانک مسکن مجوز دریافت نفت یا حواله نفتی برای تأمین هزینه‌های ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داشته باشد.